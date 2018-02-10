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10 февраля 2018, 12:09 | Хоккей | Чемпионат.com

Знарок: Очень многими вещами недоволен, Шипачёв сыграл плохо

Главный тренер сборной России подвёл итог матча с Южной Кореей и оценил подготовку команды.

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© РИА "Новости"

Сборная России по хоккею в выставочном матче разгромила команду Южной Кореи — 8:1. Сразу после окончания встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Олег Знарок, который подвёл итоги подготовки хоккеистов перед стартом олимпийского турнира.

— Физически команда смотрится легче. Вас устраивает, насколько эмоционально команда прибавила?
— В плане эмоциональной готовности всё зависит друг от друга. Конечно, мы выглядим немножко лучше физически. Но нам ещё пару-тройку дней нужно для восстановления.

— Как вам соперник и сегодняшний матч?
— Знали, что у соперника команда быстрая, проверили всех.

— Яковлев займёт место Хафизуллина в заявке?
— Да.

— По вратарю можете сказать, что Кошечкин начнёт турнир в роли основного?
— Начнёт.

— Есть понимание, кто будет играть с Ковальчуком и Дацюком?
— Мы пробуем разные варианты. Может быть, начнём так, как начали, а потом уже посмотрим. Состав такой, что каждый может заменить каждого. Взаимодействие в команде есть.

— Показалось, что по ходу подготовительного этапа было минимум ротации…
— С чего вы это взяли? Ротация была.

— Что скажете про большинство?
— Много внимания уделяем большинству. Сегодня играли два раза, забили неплохой гол. Конечно, хотелось бы лучше. Но если будем из двух один забивать — будет шикарно.

— Зачем играли дополнительные овертаймы и били буллиты?
— Мы готовимся к матчам, поэтому играли овертаймы и буллиты. Играли «3 на 3», «4 на 4». Это была моя инициатива.

— Великолепно взаимодействовали Гусев и Капризов. Вы довольны, как их дополняет Шипачёв?
— Шипачёв сегодня сыграл плохо.

— Есть вещи, которыми вы были сегодня недовольны?
— Очень многими вещами недоволен. Овертайм, к примеру.

— Южная Корея — это тот соперник, который может помочь выявить слабые места?
— Конечно. Корейцы — быстрая команда. Накрывает, двигается.

— Олимпиада — скоротечный турнир, чтобы набирать форму по ходу соревнований?

— Понравилось, как Мозякин смотрелся в третьем периоде с Ковальчуком и Дацюком?
— Неплохо, да. Паша Дацюк вздохнул немного.

— Трямкин и Шалунов летят домой или остаются?
— Я не знаю, здесь выбора-то нет.

— Переезд — завтра?
— Да. Завтра мы переезжаем в олимпийскую деревню.

— Вечером планируете кататься?
— Вечером кататься не будем, по плану у нас фотографирование.
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