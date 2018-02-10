Не бойтесь быть русскими! Россия кутит и веселится в Пхенчхане
Наша лихая, но придурковатая рубрика «Трое из Просторашино» продолжает свое шествие по олимпийскому Пхёнчхану.
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Спецкоры Егоров, Ерыкалов и Куимова в день открытия разбрелись, кто куда. Один фиксировал чад кутежа в Русском доме (официально его называют «Дом спорта», так как на Олимпиаде, как вы знаете, под запретом всё русское). Второй заблудился и вместо хоккея попал на фигурное катание, испугав своим храпом фигуриста Коляду. Третья постоянно подсаживалась в машины к незнакомцам. Пока всё по плану.
Спецкор Егоров ходит 15 километров с триколором
Пир во время чумы? В тот момент, когда Томас Бах праздновал победу над российскими олимпийцами, окончательно не допущенными до Игр, в Пхенчхане открылся «Дом спорта». Траур
И вот так.
А иногда и вовсе так.
«Пир во время чумы?», — подумаете. Не соглашусь. Мы и так слишком много грустим и смотрим в пол, будто стесняясь самого присутствия на Олимпиаде. Но в здесь есть наши спортсмены, наши болельщики и наши артисты, также приехавшие в Корею в нейтральном статусе.
В делегации запрещенного «Русского дома», переименованного в «Дом спорта», примерно сто человек. Это группа поддержки хоккейного СКА, оперные певцы из «Большого», солисты «Хора российской армии», дуэт балалаечников и
Так что, если вы вдруг сейчас в Корее — не стесняйтесь быть русскими, идите от Олимпийского парка на набережную Каннына и почувствуйте, что эти Игры — и наш праздник тоже. И да — за вчера я прошагал 15 километров вокруг главных олимпийских объектов в куртке с русским триколором и не поймал на себе ни единого косого взгляда, зато получил несколько грустных вопросов о наших спортсменах и предложений о фото. России в Корее не хватает — нас здесь действительно ждут и уважают.
Спецкор Ерыкалов спит на фигурном катании
Олимпиада для журналистов — время перевоплощений. Вот, скажем, спецкор Егоров. Грести хайп лопатами, окучивая самый популярный футбольный клуб страны, — это самый настоящий курорт. В Корее его отправили в горы, куда добираться порядка двух часов, а вместо «Спартака» — руины нашей биатлонной команды. На этом фоне я в глазах коллег казался хоккейной белоручкой. А как иначе, если на такой безумный турнир как Олимпиада я отправился освящать
Спокойное течение событий нарушила спецкор Куимова, задержавшаяся в Риме. На мою голову неожиданно упали фигурное катание и кёрлинг. Фигурное катание — это не только наш надежда на медали, но и хедлайнер всей Олимпиады. Не верите? Журналисты могли попасть на короткую программу только по дополнительным билетам, аккредитаций было недостаточно. Но если среди репортёров и правда был аншлаг, то свободные места на трибунах отыскать было не трудно. То ли тому виной запредельные цены на билеты — от $400, то ли ранее начало. Поднять себя с кровати, чтобы уже в 10 утра быть в олимпийском парке, могут только фанаты фигурного катания.
Признаюсь, и я слегка вздремнул во время короткой программы. Учитывая, что накануне я спугнул коллегу Егорова своим храпом, об отношении русского репортёра к своим номерам могли догадаться буквально все конкуренты нашей пары. Да и не только конкуренты — мне потом уже рассказали, что упал наш
Но как только Тарасова с Морозовым вышла на лёд, сон как рукой сняло. Наблюдать за ними можно только затаив дыхание. Вот и Татьяна Тарасова, пойманная журналистами, расплескалась в комплиментах нашим ребятам. Но как только на горизонте появилась съёмочная бригада одного известного телеканала, Татьяна Анатольевна перевоплотилась из обаятельного эксперта в молчаливого спринтера. «Ой, я же не даю комментарии», — озадачено произнесла она и тут же ретировалась.
Спецкор Куимова разъезжает на такси
За один день на Играх стало понятно, что здесь легко можно попасть в
— Хэй, ребята, я вызывал такси, но там всего два места. Еду я и ещё вот этот пожилой мужчина. Я плачу!
Пара понимающе посмотрела на наши аккредитации и уступила место. Счастью не было предела — доедем с комфортом, так ещё и бесплатно! Но аукцион невиданной щедрости закончился довольно быстро: кореец открыл дверь и сказал, что вызвал другое такси, чтобы поехать вместе с той самой парой, которая одиноко осталась стоять в ожидании автобуса.
— Извините, не могу их бросить! — сказал он. — А вам придётся заплатить около 10$. Удачи!
И захлопнул дверь. Но наш пожилой спутник этого не услышал, поэтому пару минут спустя повернулся к нам и довольно произнёс:
— Правда это очень мило с его стороны, да?
— Да, очень, — ответили мы ему. — Только мы должны заплатить.
— Оу… да…
Но это было не так уж и важно, потому что благодаря внезапно возникшему корейцу мы сэкономили примерно час времени.
Было бы здорово, если транспортные проблемы закончились на этой истории, но нет. После церемонии мы вместе с двумя русскими ребятами, с которыми познакомились за ужином, больше часа бродили по улицам Пхёнчхана в поисках автобуса или такси. Даже обратились в будку с надписью «Taxi», но там нам дали неутешительный прогноз: машину нужно ждать три часа. Мы не стали терять надежды и пошли в магазин — попросить продавца вызвать нам такси. Он развёл руками и сказал, что все службы уже закрыты, и посоветовали голосовать на дороге. Час ночи, холод… Выхода не было — пошли. Когда мы выходили из магазина, нам навстречу уже шёл Стас (так звали одного из наших спутников) с радостной новостью: остановились ребята на минивэне и готовы нас отвезти. Чуть больше 20 километров пути обошлись нам в 70$, но лучше так, чем ночевать на улице, правда?
Спецкор Ерыкалов снимает видео тайного визита Трампа
На церемонии открытия, где всю черновую работу проделала спецкор Куимова, я тестировал, каково болельщикам высиживать три часа при корейских -2°C, которые при здешней влажности и ветре тянут на все -20°C. Пришлось, прямо скажу, не сладко. Забежав на секунду погреться в
Такое преображение из политических врагов в закадычных друзей без помощи двойников, увы, невозможно. Не те времена.
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