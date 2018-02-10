Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Швеция 1 0 0
2 Норвегия 0 1 0
3 Финляндия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32514331/
10 февраля 2018, 11:09 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Шведка Калла стала первой чемпионкой Игр-2018, выиграв скиатлон, Непряева — 8-я

Шведка Шарлотт Калла победила в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018

Таким образом, 30-летняя спортсменка стала первой чемпионкой Игр-2018. Второе место заняла норвежка Марит Бьорген, а замкнула тройку призёров финка Криста Пярмякоски. Россиянка Наталья Непряева всю гонку провела в группе лидеров и финишировала восьмой.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Шарлотт Калла (Швеция) — 40.44,9.
2. Марит Бьорген (Норвегия) — +7,8.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +10,1…
8. Наталья Непряева (Россия) — +33,0…
12. Анастасия Седова (Россия) — +1.12,8…
18. Юлия Белорукова (Россия) — +2.06,1…
21. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.14,2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Сенсация! Родченков впервые показал своё лицо после пластической операции

«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня

Губерниев жестко о решении CAS: "Если ты не из России, жри допинг"

Наших не допустили, а норвежцам МОК разрешили ввезти 6 тыс. доз препаратов
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?