Шведка Калла стала первой чемпионкой Игр-2018, выиграв скиатлон, Непряева — 8-я
Шведка Шарлотт Калла победила в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Таким образом, 30-летняя спортсменка стала первой чемпионкой Игр-2018. Второе место заняла норвежка Марит Бьорген, а замкнула тройку призёров финка Криста Пярмякоски. Россиянка Наталья Непряева всю гонку провела в группе лидеров и финишировала восьмой.
Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 15 км
1. Шарлотт Калла (Швеция) — 40.44,9.
2. Марит Бьорген (Норвегия) — +7,8.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +10,1…
8. Наталья Непряева (Россия) — +33,0…
12. Анастасия Седова (Россия) — +1.12,8…
18. Юлия Белорукова (Россия) — +2.06,1…
21. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.14,2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter