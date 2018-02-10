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В субботу, 10 февраля, сборная России по хоккею проводила выставочный матч с командой Южной Кореи. Таким образом, к своему завершению подходит последний этап подготовки коллектива Олега Знарка в преддверии старта мужского олимпийского турнира в Пхёнчхане. В запасе у российской команды осталось три дня, чтобы окончательно привыкнуть к местным особенностям и смене часового пояса, акклиматизироваться и начать поход за золотыми медалями. Уже 14 февраля предстоит встреча со Словакией в рамках группового этапа.

Напомним, что россияне прилетели в Сеул 6 февраля, а заключительный контрольный матч с южнокорейцами играли в Аняне. Всё это время сборная готовилась к соревнованиям именно в городе в провинции Кёнгидо, на базе клуба Азиатской хоккейной лиги «Анян Халла». Из сборной пришли положительные новости. Защитник Владислав Гавриков и нападающий Кирилл Капризов тренировались в общей группе. Повреждения, полученные в Москве во время товарищеского матча со «Спартаком», оказались несущественными.

В воротах россиян, как и ожидалось, появился Василий Кошечкин. Нет сомнений, что голкипер «Металлурга» станет основным вратарём сборной на Олимпийских играх. Кошечкин прекрасно зарекомендовал себя ещё на Евротуре.

Состав команды Олега Знарка выглядел следующим образом:

Кошечкин (Сорокин);

Ковальчук — Дацюк — Григоренко, Гавриков — Войнов;

Гусев — Шипачёв — Капризов, Нестеров — Марченко;

Широков — Прохоркин — Барабанов, Зубарев — Зуб;

Телегин — Андронов — Калинин, Мозякин, Киселевич — Яковлев.

Интересный момент произошёл до игры. Невнимательные и непривыкшие к хоккею корейцы допустили ошибки в заявке российской национальной команды. В первое звено вместо Илья Ковальчука был вписан Илья Каблуков, а нападающий Сергей Андронов был внесён сразу в две пятёрки. Ух, увидел бы такую оплошность Олег Знарок — организаторам бы не поздоровилось.

В первом периоде заброшенных шайб пришлось ждать до 16-й минуты. Капризов выполнил передачу на Марченко, который быстро переправил шайбу на Гусева. Никита точным броском переиграл Далтона.

Практически сразу россияне увеличили преимущество. Защитник Южной Кореи ошибся при выводе шайбы из своей зоны и выполнил передачу точно на Григоренко, который попал в угол ворот, не оставив шансов голкиперу на спасение.

Однако уйти на перерыв при счёте 2:0 России не удалось. Чон Мин Хо уехал за ворота нашей сборной и сделал пас на Радунске, который принял шайбу, а затем смог точным броском переиграть Кошечкина. Защитники недоработали, Дацюк тоже не смог помочь партнёрам.

На трибунах были замечены российские болельщики. Присутствовала на игре посольская делегация, включавшая в себя 40 человек. Многие люди прилетели с Дальнего Востока. Добраться оттуда до Аняня значительно проще, нежели из Москвы или Санкт-Петербурга.

Второй период российская сборная провела интереснее. Здорово взаимодействовала друг с другом связка Гусев — Капризов. Почти на старте двадцатиминутки россияне увеличили преимущество. Григоренко удалось выполнить передачу на пятачок, Андронов нанёс два броска по воротам. Вначале Далтон выручил свою команду, но с добиванием Сергея Мэтт не смог справиться.

Затем забил и Капризов, классно сработав в большинстве. Гусев из-за ворот выполнил передачу на партнёра, который смог эффектно поразить ворота южнокорейцев. 4:1 — преимущество России не вызывало сомнений.

Судя по перестановкам в звеньях, тренерский штаб продолжал размышлять, кого поставить к Ковальчуку и Дацюку, а кого — к Андронову и Телегину. Григоренко и Калинин сыграли по периоду в обоих сочетаниях. Михаил как-то привычнее смотрелся в первой тройке. Продолжались эксперименты с Сергеем Мозякиным. Ему по-прежнему ищут «химию» в каждом звене. Главное, чего ждут от Сергея — голов в большинстве.

В третьем отрезке встречи разгром корейцев продолжился. Соперник окончательно сдался. Виднелась усталость и серьёзная нехватка мастерства. Барабанов здорово закрыл обзор голкиперу, чем воспользовался подоспевший Широков, поразивший цель. Далее пришла очередь капитана. Ковальчук исполнил передачу от левого борта в центр на Мозякина, защитники Южной Кореи не смогли вывести её из зоны. В итоге Дацюк совершил грамотный перехват и спокойно поразил ворота.

Завершили разгром Южной Кореи защитник Яковлев и форвард Гусев, оформивший дубль. Сперва после выигранного вбрасывания Григоренко отдал отличный пас на дальнюю штангу, Яковлев оторвался от защитника и отправил шайбу в ворота. Затем Гусев воспользовался очередной оплошностью защитников соперника, которые оказались совершенно не готовы к игре. «Поплыл» и вратарь Далтон, его решили заменить только в концовке.

После окончания основного времени Россия с Кореей по общей договорённости сыграли два овертайма: «3 на 3», и «4 на 4». Видимо, хотелось потренировать и этот компонент.

8:1 — с таким счётом команда Олега Знарка выиграла выставочный матч. Сборная России остаётся ночевать в Аняне, а с утра её ждёт переезд в олимпийскую деревню. Именно там пройдут главные сражения Игр.