Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Швеция 1 0 0
2 Норвегия 0 1 0
3 Финляндия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32513950/
10 февраля 2018, 10:28 | Олимпизм | Чемпионат.com

Американец объяснил, зачем развернул российский флаг на открытии Олимпиады-2018

Болельщик из США Филип Вахуда, который принёс российский флаг с изображением орла и надписью «Россия» на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, объяснил свой поступок.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018
1/40

«Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды», — приводит слова Вахуды «RT на русском».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Сенсация! Родченков впервые показал своё лицо после пластической операции

«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня

Губерниев жестко о решении CAS: "Если ты не из России, жри допинг"

Наших не допустили, а норвежцам МОК разрешили ввезти 6 тыс. доз препаратов
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?