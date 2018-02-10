Американец объяснил, зачем развернул российский флаг на открытии Олимпиады-2018

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«Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды», — приводит слова Вахуды «RT на русском».

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