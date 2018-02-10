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Летние игры в Пхёнчхане
1 Швеция 1 0 0
2 Норвегия 0 1 0
3 Финляндия 0 0 1
весь медальный зачет
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10 февраля 2018, 9:10 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 11 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 11 февраля будут разыграны семь комплектов медалей. Первыми в борьбу за золото Игр вступят сноубордисты в дисциплине слоупстайл. Финал начнется в 4:00 мск. Не пропустите!

Поток Teleseport 2

3:55 — 8:40 — Фигурное катание. Командный турнир. Танцы, короткий танец. Женщины, короткая программа. Пары, произвольная программа.

9:10 — 11:10 — Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон (разыгрываются медали)

14:10 — 15:55 — Биатлон. Мужчины, спринт (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 3

3:00 — 5:00 — Керлинг. Смешанные пары. Швейцария — Россия.

5:00 — 7:05 — Горные лыжи. Мужчины, скоростной спуск (разыгрываются медали)

9:55 — 12:15 Коньки. Мужчины, 5000 м (разыгрываются медали)

13:55 — 16:45 — Сани. Мужчины, одиночка. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 4

3:55 — 5:45 — Сноуборд. Мужчины, слоупстайл (разыгрываются медали)

7:25 — 9:30 — Сноуборд. Женщины, слоупстайл, квалификация.

13:25 — 14:00 — Фристайл. Женщины, могул, квалификация.

14:55 — 16:40 — Фристайл. Женщины, могул (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 5

15:05 — 17:30 — Хоккей. Женщины. Канада — Россия

Поток Teleseport 6

14:00 — 16:00 — Керлинг. Смешанные пары. Тай-брейк (в случае необходимости).
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