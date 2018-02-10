Российские горнолыжники на ОИ не выступят в скоростном спуске и супергиганте

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Соревнования у горнолыжников в Пхенчхане начнутся 11 февраля дисциплиной скоростной спуск у мужчин. В состав сборной России на Игры вошли Павел Трихичев, Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

«Трихичев стартует в альпийской комбинации, гигантском слаломе, слаломе и командных соревнованиях. Не стартует в скоростном спуске и супергиганте», — сказала Попкова по телефону, добавив, что, таким образом, россияне не будут представлены в скоростном спуске и супергиганте.

Ранее было известно, что в слаломе выступят Хорошилов, Ткаченко и Андриенко, последний также примет участие в гигантском слаломе, как и Силантьева. Вся пятерка заявлена для командных соревнований.