Российские горнолыжники на ОИ не выступят в скоростном спуске и супергиганте
ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости, Василий
Конов-мл. Российские горнолыжники на Олимпийских играх в Пхенчхане не будут представлены в дисциплинах скоростной спуск и супергигант, заявила РИА Новости старший тренер женской сборной и заместитель главного тренера Анастасия Попкова.
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Соревнования у горнолыжников в Пхенчхане начнутся 11 февраля дисциплиной скоростной спуск у мужчин. В состав сборной России на Игры вошли Павел Трихичев, Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.
«Трихичев стартует в альпийской комбинации, гигантском слаломе, слаломе и командных соревнованиях. Не стартует в скоростном спуске и супергиганте», — сказала Попкова по телефону, добавив, что, таким образом, россияне не будут представлены в скоростном спуске и супергиганте.
Ранее было известно, что в слаломе выступят Хорошилов, Ткаченко и Андриенко, последний также примет участие в гигантском слаломе, как и Силантьева. Вся пятерка заявлена для командных соревнований.
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