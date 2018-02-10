«Оскорбив русского, канадский тренер все сделал верно. Благослови его бог»
Даже церемония открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане не смогла заглушить разговоры о России и допинге. Запад никак не унимается.
Вчера на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане прошла церемония открытия, которая по идее должна была стать главным событием пятницы. В целом всё прошло красочно и спокойно. Даже все кольца зажглись. Скучно. Да и выход сборной России на олимпийский стадион прошёл, конечно же, заметно, но обошёлся без
«Надо похвалить канадского тренера, оскорбившего русского»
Журналист крупного канадского издания Toronto Star Брюс Артур затронул тему взаимоотношений России и Канады на Олимпиаде в Южной Корее. Дело в том, что на днях руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане,
«Давайте возьмём и поверим русским на слово. Канадцев действительно сложно перепутать с
То, что Россия сделала в Сочи и до этого, настоящий стыд и позор. Обманщики должны получить по заслугам. Наоборот, нам нужно похвалить канадского тренера и озвучить его имя. Мир должен знать своих героев. Он храбро сказал то, что у всех на устах.
Канада против России. Кто кого?
Ещё Брюс Артур выразил полную уверенность, что именно Канада является главной движущей силой в борьбе с российским злом.
«Когда дело доходит до разговоров о допинге, канадец Дик Паунд является самым цитируемым и уважаемым в этом вопросе членом МОК. Профессор Ричард Макларен из университета в канадской провинции Онтарио был автором того самого доклада, который развенчал преступление русских. Когда хакерская группировка Fancy Bears опубликовала данные, что якобы канадцы выполняли политический заказ устранить Россию из мирового спортивного поля, мы почувствовали гордость. Это показало, что мы
«Нельзя выиграть Олимпиаду, используя только коктейль «Дюшес»
Британская журналистка Диана Аганей, представляющая портал Shout Out UK, отказалась от огульной критики в адрес России, признав, что вся эта ситуация явно имеет мало отношения к спорту. Позиция британки довольно логична и разумна и в
«Да, решение CAS по российским атлетам является локальной победой МОК. Но всё намного сложнее. Это давно вопрос не допинга, а только политики. Очень сильно сомневаюсь, что можно выиграть Олимпиаду, используя только чудесный коктейль “Дюшес”. Хотя в МОК бы поспорили со мной. Если предположить, что Россия действительно спонсировала использование допинга на государственном уровне, то это похоже на новый виток холодной войны. Если обвинения ложные, то у России есть все основания верить в заговор против страны. Мне же кажется, что истина
Канадский олимпийский дом — центр
И снова мы возвращаемся к Канаде, которая явно намерилась конкурировать с Россией по части внимания со стороны прессы. На этот раз канадцы прославились тем, что сделали свой дом центром
«Это уникальное партнёрство между канадским олимпийским комитетом и
Должен ли был встать со стула
И
«Вице-президент США Майк Пенс и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не переговаривались во время церемонии открытия, хотя сидели совсем рядом. Сестра Ким Чен Ына сидела ровно на один ряд снизу. Представитель Белого дома встал со стула только во время выхода сборной США и проигнорировал совместный выход команд Северной и Южной Кореи. Все остальные люди в
Какие выводы можно из этого сделать? Решайте сами.
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