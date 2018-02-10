«Оскорбив русского, канадский тренер все сделал верно. Благослови его бог»

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Вчера на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане прошла церемония открытия, которая по идее должна была стать главным событием пятницы. В целом всё прошло красочно и спокойно. Даже все кольца зажглись. Скучно. Да и выход сборной России на олимпийский стадион прошёл, конечно же, заметно, но обошёлся без какого-либо скандала. Спортивная часть отошла на второй план, потому что все были снова заняты обсуждением темы российского допинга. Зарубежная пресса никак не угомонится и продолжает нагнетать обстановку. Самое яркие цитаты — в свежем обзоре от «Чемпионата».

«Надо похвалить канадского тренера, оскорбившего русского»

Журналист крупного канадского издания Toronto Star Брюс Артур затронул тему взаимоотношений России и Канады на Олимпиаде в Южной Корее. Дело в том, что на днях руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что за время пребывания команды в Корее уже имела место провокация со стороны представителей команды Канады. Как оказалось, один из канадских тренеров в довольно грубой форме оскорбил русского на фоне допинговой истории и целесообразности нахождения сборной России на Играх в Пхёнчхане. Доподлинно неизвестно, что именно сказал канадец нашему тренеру, но примерный посыл, думается, понятен. Представитель канадской делегации извинился за поведение своего тренера, но вот некоторые представители канадских СМИ уверены, что их тренер всё сделал правильно.

«Давайте возьмём и поверим русским на слово. Канадцев действительно сложно перепутать с кем-то в нашей красно-белой красочной форме. Так что ладно, пусть это будет правдой. Когда мы говорим о России, словесная перепалка может быть только по теме их программы использования допинга, спонсируемой государством. Чёрт возьми, да это главная тема всей Олимпиады. Русские предали олимпийское движение, это очевидно. Так что, оскорбив русского, канадский тренер всё сделал правильно. Благослови его бог.

То, что Россия сделала в Сочи и до этого, настоящий стыд и позор. Обманщики должны получить по заслугам. Наоборот, нам нужно похвалить канадского тренера и озвучить его имя. Мир должен знать своих героев. Он храбро сказал то, что у всех на устах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">At a press conference, chef de mission for the defrocked Olympic Athletes from Russia was asked if Russian delegation had any issues at these Games with other athletes or countries. One case, he responded. With Canada. Bruce Arthur writes:<a href="https://t.co/jB9Vx68fTe">https://t.co/jB9Vx68fTe</a></p>— TorontoStar (@TorontoStar) <a href="https://twitter.com/TorontoStar/status/961647091310366720?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Канада против России. Кто кого?

Ещё Брюс Артур выразил полную уверенность, что именно Канада является главной движущей силой в борьбе с российским злом.

«Когда дело доходит до разговоров о допинге, канадец Дик Паунд является самым цитируемым и уважаемым в этом вопросе членом МОК. Профессор Ричард Макларен из университета в канадской провинции Онтарио был автором того самого доклада, который развенчал преступление русских. Когда хакерская группировка Fancy Bears опубликовала данные, что якобы канадцы выполняли политический заказ устранить Россию из мирового спортивного поля, мы почувствовали гордость. Это показало, что мы что-то делаем правильно».

«Нельзя выиграть Олимпиаду, используя только коктейль «Дюшес»

Британская журналистка Диана Аганей, представляющая портал Shout Out UK, отказалась от огульной критики в адрес России, признав, что вся эта ситуация явно имеет мало отношения к спорту. Позиция британки довольно логична и разумна и в какой-то степени стала глотком свежего воздуха в потоке желчи как со стороны зарубежных, так и российских СМИ.

«Да, решение CAS по российским атлетам является локальной победой МОК. Но всё намного сложнее. Это давно вопрос не допинга, а только политики. Очень сильно сомневаюсь, что можно выиграть Олимпиаду, используя только чудесный коктейль “Дюшес”. Хотя в МОК бы поспорили со мной. Если предположить, что Россия действительно спонсировала использование допинга на государственном уровне, то это похоже на новый виток холодной войны. Если обвинения ложные, то у России есть все основания верить в заговор против страны. Мне же кажется, что истина где-то посередине. В любом случае больше всего пострадал сам спорт и этого уже не изменить».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russia’s doping debacle is a temporary win for the IOC in the game of power politics::<a href="https://twitter.com/hashtag/doping?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#doping</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympics2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympics2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PyongChang?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyongChang</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#russia</a> <a href="https://t.co/KVS2GewMnp">https://t.co/KVS2GewMnp</a> <a href="https://t.co/pHhmY35aig">pic.twitter.com/pHhmY35aig</a></p>— Shout Out UK (@Shoutout_UK) <a href="https://twitter.com/Shoutout_UK/status/961962907566096384?ref_src=twsrc%5Etfw">9 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Канадский олимпийский дом — центр ЛГБТ-сообщества

И снова мы возвращаемся к Канаде, которая явно намерилась конкурировать с Россией по части внимания со стороны прессы. На этот раз канадцы прославились тем, что сделали свой дом центром ЛГБТ-тусовки на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Журналист Inside the Games Даниэль Этчелис отметил, что впервые в истории Игр присутствует дом для сексуальных меньшинств с официальным лого в виде радуги. Подобные помещения были и на Олимпиаде в Ванкувере, к примеру, но сейчас это стало полностью легализовано.

«Это уникальное партнёрство между канадским олимпийским комитетом и ЛГБТ-сообществом. Оно призвано праздновать настоящие ценности, разнообразие людей в мире и уважение к ним. Глава канадского олимпийского комитета Крис Оверхотт сказал, что сила людей в том, что они разные, и задача канадцев — показать это всему миру».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This makes me proud: Canada Olympic House for Pyeongchang 2018 to include Pride House <a href="https://t.co/aCEuvWXQ98">https://t.co/aCEuvWXQ98</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Canada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Canada</a></p>— Sarah Young (@MyNameIsSarahY) <a href="https://twitter.com/MyNameIsSarahY/status/961984757931397120?ref_src=twsrc%5Etfw">9 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Должен ли был встать со стула вице-президент США?

И всё-таки один момент с церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане привлёк особое внимание зарубежной прессы. Дело в том, что на мероприятии присутствовали представители верхушек власти Северной Кореи, Южной Кореи и США. И все они сидели в нескольких метрах друг от друга. Крупнейшее информационное агентство Associated Press не могло пройти мимо такой горячей темы.

«Вице-президент США Майк Пенс и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не переговаривались во время церемонии открытия, хотя сидели совсем рядом. Сестра Ким Чен Ына сидела ровно на один ряд снизу. Представитель Белого дома встал со стула только во время выхода сборной США и проигнорировал совместный выход команд Северной и Южной Кореи. Все остальные люди в вип-ложе в этом поднялись со стульев и начали аплодировать».

Какие выводы можно из этого сделать? Решайте сами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Latest: Vice President Mike Pence and his wife did not stand for the combined Korean team’s entrance. <a href="https://twitter.com/hashtag/OpeningCeremony?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OpeningCeremony</a> <a href="https://t.co/mOqxsHCueb">https://t.co/mOqxsHCueb</a></p>— AP Sports (@AP_Sports) <a href="https://twitter.com/AP_Sports/status/961949897300865024?ref_src=twsrc%5Etfw">9 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>