Ямайская бобслеистка Фенлатор-Викториан: На ОИ не все сразу верят, что мы спортсмены

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«Мы правда счастливы быть тут, в этот исторический момент, когда ямайскому бобслею исполняется 30 лет. Что касается нашей женской команды, люди удивляются, видя нас тут. Спрашивают, точно ли мы атлеты или обслуживающий персонал?» — заявила Фенлатор-Викториан журналистам.