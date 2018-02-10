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10 февраля 2018, 8:34 | Олимпизм | Р-Спорт

Ямайская бобслеистка Фенлатор-Викториан: На ОИ не все сразу верят, что мы спортсмены

ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Бобслеистка Жасмин Фенлатор-Викториан из сборной Ямайки рассказала, что их появление на трассе в Пхенчхане вызывает удивление.

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«Мы правда счастливы быть тут, в этот исторический момент, когда ямайскому бобслею исполняется 30 лет. Что касается нашей женской команды, люди удивляются, видя нас тут. Спрашивают, точно ли мы атлеты или обслуживающий персонал?» — заявила Фенлатор-Викториан журналистам.

История участия мужской сборной Ямайки по бобслею в Олимпийских играх началась в 1988 году, а вот женская двойка впервые выйдет на старт Игр в Пхенчхане. Фенлатор-Викториан на Олимпийских играх в Сочи выступала за команду США.
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