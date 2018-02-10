Ямайская бобслеистка Фенлатор-Викториан: На ОИ не все сразу верят, что мы спортсмены
ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Бобслеистка Жасмин
Фенлатор-Викториан из сборной Ямайки рассказала, что их появление на трассе в Пхенчхане вызывает удивление.
«Мы правда счастливы быть тут, в этот исторический момент, когда ямайскому бобслею исполняется 30 лет. Что касается нашей женской команды, люди удивляются, видя нас тут. Спрашивают, точно ли мы атлеты или обслуживающий персонал?» — заявила
История участия мужской сборной Ямайки по бобслею в Олимпийских играх началась в 1988 году, а вот женская двойка впервые выйдет на старт Игр в Пхенчхане.
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