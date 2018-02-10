Стал известен состав сборной России на контрольный матч с Южной Кореей

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Встреча начнётся в 10:00 по московскому времени.

Кошечкин (Сорокин);

Ковальчук — Дацюк — Григоренко, Гавриков — Войнов;

Гусев — Шипачёв — Капризов, Нестеров — Марченко;

Широков — Прохоркин — Барабанов, Зубарев — Зуб;

Телегин — Андронов — Калинин, Мозякин, Киселевич — Яковлев.

Этот матч станет заключительным в рамках подготовки сборной России к Олимпиаде в Пхёнчхане. Олимпийский хоккейный турнир мужчин стартует 14 февраля. В первом матче россияне встретятся с командой Словакии.