Стал известен состав сборной России на контрольный матч с Южной Кореей
Тренерский штаб сборной России определился с составом, который проведет контрольный матч с Южной Кореей, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Встреча начнётся в 10:00 по московскому времени.
Кошечкин (Сорокин);
Ковальчук — Дацюк — Григоренко, Гавриков — Войнов;
Гусев — Шипачёв — Капризов, Нестеров — Марченко;
Широков — Прохоркин — Барабанов, Зубарев — Зуб;
Телегин — Андронов — Калинин, Мозякин, Киселевич — Яковлев.
Этот матч станет заключительным в рамках подготовки сборной России к Олимпиаде в Пхёнчхане. Олимпийский хоккейный турнир мужчин стартует 14 февраля. В первом матче россияне встретятся с командой Словакии.
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