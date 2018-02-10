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10 февраля 2018, 7:33 | Олимпизм | ТАСС

Биатлонистка Акимова стартует 17-й в спринте на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российская биатлониста Татьяна Акимова начнет спринтерскую гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане с 17-й позиции, Ульяна Кайшева уйдет на старт 44-й. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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© РИА "Новости"

Российские спортсмены не могут выступать на Олимпиаде-2018 в полном составе и под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР). Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил за чистыми россиянами возможность принять участие в соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России, при этом МОК сам определял список российских спортсменов, которые могли бы выступить на Игры. В итоге приглашения на Олимпиаду не получил ряд ведущих российских атлетов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан.

В состав делегации олимпийских атлетов из России вошли четыре биатлониста: Кайшева, Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Женский спринт в рамках Олимпиады пройдет в субботу, начало — 14:15 мск. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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