Биатлонистка Акимова стартует 17-й в спринте на Олимпиаде

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Российские спортсмены не могут выступать на Олимпиаде-2018 в полном составе и под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР). Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил за чистыми россиянами возможность принять участие в соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России, при этом МОК сам определял список российских спортсменов, которые могли бы выступить на Игры. В итоге приглашения на Олимпиаду не получил ряд ведущих российских атлетов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан.

В состав делегации олимпийских атлетов из России вошли четыре биатлониста: Кайшева, Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

Женский спринт в рамках Олимпиады пройдет в субботу, начало — 14:15 мск. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.