Биатлонистка Акимова стартует 17-й в спринте на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Российская биатлониста Татьяна Акимова начнет спринтерскую гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане с 17-й позиции, Ульяна Кайшева уйдет на старт 44-й. Об этом сообщает
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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Российские спортсмены не могут выступать на Олимпиаде-2018 в полном составе и под флагом своей страны
В состав делегации олимпийских атлетов из России вошли четыре биатлониста: Кайшева, Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.
Женский спринт в рамках Олимпиады пройдет в субботу, начало — 14:15 мск. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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