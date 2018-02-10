Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили
В субботу днем состоится первая из биатлонных гонок Пхенчхана-2018: женщины побегут спринт.
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Нет, не такого биатлона мы, конечно, ждали от этих Игр. Пусть наша сборная далеко не блистала на трассах Кубка мира, но по крайней мере мы рассчитывали, что в Пхенчхане нам будет за кого болеть. На каждой из 11 дистанций олимпийской программы.
Увы, МОК допустил на Игры лишь четверку наших «стреляющих лыжников»: Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву. То есть, на смешанную эстафету еще хватает, а мужская с женской — точно «до свидания». Не факт, что хоть
Вот и выходит, что
Впрочем, я не сомневаюсь, что и в подобном, урезанном варианте солидное внимание болельщиков из России этому виду спорта на Олимпиаде обеспечено. Тем более, если верить наставнику нашей сборной Рико Гроссу, который в интервью «Советскому спорту» заявил: Бабиков с Елисеевым находятся в отличной форме. А если Матвей, который помимо хорошего «хода» славится и весьма быстрой стрельбой, в воскресенье проскочит «на ноль» оба спринтерских рубежа? Или признанный снайпер Бабиков положит в мишени 20 из 20 в марафонской «индивидуалке»? Погода сейчас в Пхенчхане стоит непростая, непривычная для большинства соперников: морозно и при этом довольно ветренно. А вдруг повезет? Не все же нам глотать печальные новости с этой многострадальной Олимпиады.
Понятно, что рассчитывать на удачу — не лучшая стратегия. Но что делать, если другой у нас просто нет? Хотя в одной гонке на этих Играх наши могут посражаться за пьедестал даже без везения. 20 февраля, в той самой смешанной эстафете. Для этого вряд ли потребуется идеальная стрельба, хватит и просто хорошей — скажем, по одному дополнительному патрону на этап. Если получится — тогда все возможно.
Ну, и не будем забывать, что интриг, близких сердцу российского болельщика, в биатлоне хватает помимо российских биатлонистов. Начиная с наших бывших соотечественниц Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминуой, выступающих за Белоруссию со Словакией соответственно, и заканчивая великолепным противостоянием Мартен Фуркад — Йоханнес Бе. Большой биатлон в Пхенчхане все равно будет. Хоть с Шипулиным, хоть без Шипулина.
Эх, если бы еще Бьорндален в норвежскую сборную отобрался…
Лев Тигай
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