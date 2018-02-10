Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили

Нет, не такого биатлона мы, конечно, ждали от этих Игр. Пусть наша сборная далеко не блистала на трассах Кубка мира, но по крайней мере мы рассчитывали, что в Пхенчхане нам будет за кого болеть. На каждой из 11 дистанций олимпийской программы.

Увы, МОК допустил на Игры лишь четверку наших «стреляющих лыжников»: Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву. То есть, на смешанную эстафету еще хватает, а мужская с женской — точно «до свидания». Не факт, что хоть кто-нибудь из российского квартета отберется и в масс-старты. Там участвуют по 30 человек, и гарантию попадания в их число дает либо добытая в других личных гонках Пхенчхана олимпийская медаль, либо место не ниже 15-го в общем зачете Кубка мира. Где лучший из наших «выживших» Бабиков идет 19-м.

Вот и выходит, что три-четыре дистанции на этих Играх пройдут вообще без участия России. А на других мы можем выставить только половину нормальной квоты. Право заявить на субботний спринт полноценный квартет биатлонисток есть у Японии, Болгарии, Казахстана и других «супердержав». А у нас и заявлять-то толком некого. Вся команда — две спортсменки, два спортсмена и пара тренеров. Такой вот «полубиатлон».

Впрочем, я не сомневаюсь, что и в подобном, урезанном варианте солидное внимание болельщиков из России этому виду спорта на Олимпиаде обеспечено. Тем более, если верить наставнику нашей сборной Рико Гроссу, который в интервью «Советскому спорту» заявил: Бабиков с Елисеевым находятся в отличной форме. А если Матвей, который помимо хорошего «хода» славится и весьма быстрой стрельбой, в воскресенье проскочит «на ноль» оба спринтерских рубежа? Или признанный снайпер Бабиков положит в мишени 20 из 20 в марафонской «индивидуалке»? Погода сейчас в Пхенчхане стоит непростая, непривычная для большинства соперников: морозно и при этом довольно ветренно. А вдруг повезет? Не все же нам глотать печальные новости с этой многострадальной Олимпиады.

Понятно, что рассчитывать на удачу — не лучшая стратегия. Но что делать, если другой у нас просто нет? Хотя в одной гонке на этих Играх наши могут посражаться за пьедестал даже без везения. 20 февраля, в той самой смешанной эстафете. Для этого вряд ли потребуется идеальная стрельба, хватит и просто хорошей — скажем, по одному дополнительному патрону на этап. Если получится — тогда все возможно.

Ну, и не будем забывать, что интриг, близких сердцу российского болельщика, в биатлоне хватает помимо российских биатлонистов. Начиная с наших бывших соотечественниц Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминуой, выступающих за Белоруссию со Словакией соответственно, и заканчивая великолепным противостоянием Мартен Фуркад — Йоханнес Бе. Большой биатлон в Пхенчхане все равно будет. Хоть с Шипулиным, хоть без Шипулина.

Эх, если бы еще Бьорндален в норвежскую сборную отобрался…

Лев Тигай

Расписание олимпийских гонок