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10 февраля 2018, 7:37 | Олимпизм | ТАСС

Коляда провел тренировку на Олимпийских играх под песню Бузовой

ПХЁНЧХАН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда провел очередную тренировку на тренировочной арене ледового зала Кёнпхо под российские хиты, в том числе песни «Хит-парад» Ольги Бузовой, «Танцуй со мной» Полины Гагариной, «Между мной и тобой» Оскара.

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© РИА "Новости"

«Музыкальное сопровождение тренировок составляется из хитов разных стран, это обычное дело», — сообщили журналистам представители Международного союза конькобежцев.

9 февраля Коляда в короткой программе командного турнира на Играх занял восьмое место. Состав на произвольную программу руководство Федерации фигурного катания на коньках России назовет после выступления спортивных пар с произвольной программой 11 февраля.
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