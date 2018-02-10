Осмонд, Мияхара и Костнер станут соперницами Медведевой в командном турнире
КАННЫН, 10 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Канадка Кейтлин Осмонд, японка Сатоко Мияхара и итальянка Каролина Костнер выступят за свои сборные в короткой программе в рамках командного турнира Олимпиады-2018 и станут, таким образом, соперницами двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой.
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Медведеву официально заявили на короткую программу от российской команды в субботу утром. Состязания в этом сегменте турнира пройдут в воскресенье. Также в этот день с короткой программой выступят танцевальные пары, где Россию представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
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После первого дня командного турнира россияне делят
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