Бюджет церемонии открытия Игр-2018 составил порядка 65 млн долларов

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась в пятницу.

«100 миллиардов вон — таким планировался бюджет церемонии. Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил провести церемонию при низко затратном бюджете, поэтому мы получили 60 миллиардов вон. Нам пришлось создать все с нуля. 20−30 миллиардов осталось на креативный контент. За два месяца до церемонии нам выделили 10 миллиардов дополнительного бюджета, что нам помогло, установили LED-мониторы на сиденьях», — заявил Сон Сын Хван на пресс-конференции.

«Соревноваться с прошлыми церемониями было сложно, но мы маленькая страна и, несмотря на небольшой бюджет, сделали эффектное шоу», — добавил представитель оргкомитета.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/751993752312" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/751994276600" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/751994669816" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>