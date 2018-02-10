Бюджет церемонии открытия Игр-2018 составил порядка 65 млн долларов
ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Бюджет церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане составил около 70 миллиардов вон (около 65 миллионов долларов), заявил исполнительный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года Сон Сын Хван.
Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась в пятницу.
«100 миллиардов вон — таким планировался бюджет церемонии. Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил провести церемонию при низко затратном бюджете, поэтому мы получили 60 миллиардов вон. Нам пришлось создать все с нуля. 20−30 миллиардов осталось на креативный контент. За два месяца до церемонии нам выделили 10 миллиардов дополнительного бюджета, что нам помогло, установили
«Соревноваться с прошлыми церемониями было сложно, но мы маленькая страна и, несмотря на небольшой бюджет, сделали эффектное шоу», — добавил представитель оргкомитета.
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