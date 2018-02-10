Сноубордист Владислав Хадарин не пробился в финал в слоупстайле
ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости. Российский сноубордист Владислав Хадарин по итогам квалификации не сумел пробиться в финал соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Хадарин, выступавший в первой квалификационной группе, стал 11-м, показав в лучшей из двух попыток результат 64,16 балла.
Лучшим в шестерке спортсменов, пробившихся в финал из первой группы, стал норвежец Маркус Клевеланд (83,71).
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