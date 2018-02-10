Сноубордист Владислав Хадарин не пробился в финал в слоупстайле

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Хадарин, выступавший в первой квалификационной группе, стал 11-м, показав в лучшей из двух попыток результат 64,16 балла.

Лучшим в шестерке спортсменов, пробившихся в финал из первой группы, стал норвежец Маркус Клевеланд (83,71).