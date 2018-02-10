Медведева провела первую тренировку на олимпийской арене в Канныне
КАННЫН, 10 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку на льду олимпийского дворца спорта в Канныне.
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Медведева в воскресенье выступит в короткой программе в рамках командного турнира Олимпиады.
Спортсменка вышла на лед в 10:35 по местному времени и провела тренировку, в рамках которой исполнила короткую программу, а также отработала отдельные элементы. Ошибок Медведева не допускала, исполнив, в том числе, каскад из трех тройных прыжков.
После первого дня командного турнира россияне делят
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