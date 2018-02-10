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10 февраля 2018, 7:08 | Олимпизм | Р-Спорт

Медведева провела первую тренировку на олимпийской арене в Канныне

КАННЫН, 10 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку на льду олимпийского дворца спорта в Канныне.

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Медведева в воскресенье выступит в короткой программе в рамках командного турнира Олимпиады.

Спортсменка вышла на лед в 10:35 по местному времени и провела тренировку, в рамках которой исполнила короткую программу, а также отработала отдельные элементы. Ошибок Медведева не допускала, исполнив, в том числе, каскад из трех тройных прыжков.

После первого дня командного турнира россияне делят третье-четвертое места с японцами, набрав по 13 очков. Лидируют канадцы (17 очков), вторыми идут американцы (14).
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