Медведева провела первую тренировку на олимпийской арене в Канныне

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Медведева в воскресенье выступит в короткой программе в рамках командного турнира Олимпиады.

Спортсменка вышла на лед в 10:35 по местному времени и провела тренировку, в рамках которой исполнила короткую программу, а также отработала отдельные элементы. Ошибок Медведева не допускала, исполнив, в том числе, каскад из трех тройных прыжков.