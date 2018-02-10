Риб: CAS не испытывал никакого давления при принятии решения по российским атлетам
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Спортивный арбитражный суд (CAS) не испытывал никакого давления со стороны при принятии решения по российским спортсменам, заявил РИА Новости генеральный секретарь CAS Матье Риб.
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CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх в Сочи, после чего глава МОК Томас Бах заявил, что «CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции». В пятницу CAS отклонил иски 47 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.
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