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10 февраля 2018, 7:05 | Олимпизм | Р-Спорт

Риб: CAS не испытывал никакого давления при принятии решения по российским атлетам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Спортивный арбитражный суд (CAS) не испытывал никакого давления со стороны при принятии решения по российским спортсменам, заявил РИА Новости генеральный секретарь CAS Матье Риб.

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© РИА "Новости"

CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх в Сочи, после чего глава МОК Томас Бах заявил, что «CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции». В пятницу CAS отклонил иски 47 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.

«CAS не испытывал никакого давления с чьей-либо стороны в процессе принятия решения (по российским атлетам). CAS продолжит защищать свою независимость», — заявил Риб в письме РИА Новости.
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