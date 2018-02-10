Женская сборная России: сыгранные, злые и неопытные

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СТАРЫЕ ПРОМАХИ

Наши хоккеистки никогда не блистали на зимних Играх. Менялись тренеры и игроки, а команда из России раз за разом оставалась за чертой четверки сильнейших. Но в последние годы наметился перелом. Новое поколение уже не вводят в ступор мощные североамериканки, пропали из обихода двузначные разгромы, и девушки теперь едут в сборную с удовольствием и за победами, которых на международной арене стало больше.

Группа А: Канада, США, Россия, Финляндия

Группа В: Швеция, Швейцария, Япония, Корея.

Вот уже семь лет россиянки сохраняют прописку в элитной группе мировых чемпионатов, дважды брали бронзу и неофициальное звание лучшей команды Старого Света. В этом качестве они выступали и в Сочи, но не смогли справиться с давлением ответственности и подарить праздник трибунам «Шайбы» — проиграли в четвертьфинале швейцаркам, голкипер которых вытащила номинального аутсайдера на пьедестал. Тренер Михаил Чеканов возложил тогда вину на подопечных, которым приписал недостаток мастерства. Спустя два сезона специалист покинул пост на фоне допингового кризиса, став консультантом в федерации. Григорий Родченков до сих пор утверждает, что перед Сочи команду поили коктейлем «Дюшес», хоть и безрезультатно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Женская сборная России продолжает подготовку к ОИ, а мы делимся с вами фотосвидетельствами! Кстати, вы наверное успели заметить, что команда уже экипирована в форму, полностью соответствующую инструкциям МОК. <a href="https://t.co/OE18DFM5Pg">pic.twitter.com/OE18DFM5Pg</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/961224090026692609?ref_src=twsrc%5Etfw">7 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФОРМАТ

Практически бессменное доминирование североамериканок побудило ИИХФ создать весьма странную, на первый взгляд, формулу проведения олимпийских турниров и чемпионатов мира. Восемь участников разделены на первом этапе по рейтингу на квартеты фаворитов и претендентов. Именно поэтому нашим девушкам на предварительном этапе предстоят матчи с Канадой, США и Финляндией. Финал наверняка снова превратится в отчаянное соперничество родоначальников хоккея и их южных соседок.

На первом этапе восемь сборных разбиты на две группы — «сеяную» (А) и «несеяную» (В). Две лучшие команды группы А напрямую выходят в полуфинал, а сборные, занявшие третье и четвертое место в «сеяном» квартете, встретятся в четвертьфинале с двумя лучшими командами группы В.

Практически все олимпийские матчи примет 6-тысячная университетская арена — в 10-тысячный Союзный хоккейный центр переедут лишь избранные, на полуфиналы и спор за золото. Туда напрямую попадут два лидера рубки фаворитов, которые встретятся с победителями стыков. Две худшие команды из группы А будут противостоять лучшим представителям второго квартета (Швеция, Швейцария, Япония, Корея). Примечательно, что ИИХФ разрешила хозяевам выставить на женский турнир объединенную команду. Правда, в ней сразу начались проблемы, когда влившиеся новички из КНДР банально не понимали терминологию канадского наставника.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

В Пхенчхан сборную России везет Алексей Чистяков, по совместительству тренер подмосковного «Торнадо», бессменного чемпиона страны последних лет. Наставник прекрасно изучил кандидатов, поскольку долгие годы был занят в штабе Александра Ульянкина в женской молодежке, а до лета 2012 года помогал в «националке» Валентину Гурееву. Однако дебют в качестве главного тренера ознаменовался провалом — в четвертьфинале прошлого ЧМ россиянки уступили немецкой сборной и через год начнут выступление в четверке слабейших.

Матчи сборной России: Канада (15.10 МСК, 11 февраля), США (15.10, 13 февраля), Финляндия (10.40, 15 февраля).

Основным нашим конкурентом за бронзу в Корее считают Финляндию, традиционно замыкающую тройку на мировых чемпионатах. Могут выстрелить и шведки, ведь лишь им удалось однажды — в полуфинале Турина-2006 — выбить американок и оставить серебро в Европе.

Как известно, российская команда выступит в Пхенчхане под аббревиатурой OAR. Девчонки уже примерили «нейтральную» форму и опробовали корейский лед. Не пришлось даже адаптироваться: основную часть сбора команда провела в Хабаровске, где акклиматизировалась к дальневосточным широтам и сыграла спарринги с молодежкой «Амура». Параллельно продолжались разбирательства в судах.

фоторепортаж Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане Прошла церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Соревнования в Южной Корее будут проходит до 25 февраля.

СОСТАВ

Даже в отсутствие серьезных доказательств МОК не пригласил на Олимпиаду восьмерых хоккеисток, обвиненных в употреблении допинга. И хотя CAS пятерых амнистировал, трое из них уже закончили карьеру, а Анну Щукину и Екатерину Лебедеву не вызвали на предолимпийский сбор. Пропустят Игры Галина Скиба и Анна Шибанова. Обе выступали в Сочи и были столпами обороны на бронзовом ЧМ-2016. Потери для нашей сборной значительные. Хорошо еще, что в последний момент отстояли Людмилу Белякову. «Сейчас я отошла от шока, — отметила она после выставочного матча со шведками (1:2 Б). — Теперь это для меня дополнительная мотивация, можно сказать, шанс свыше».

Помимо поигравшей в женской НХЛ Беляковой надежды возлагают на лучшего бомбардира ЖХЛ Ольгу Сосину, за плечами которой восемь чемпионатов мира и две Олимпиады. В полном порядке первая пятерка «Торнадо»: Гончаренко — Пирогова, Шохина — Дергачева — Штарева. Девчонки давно играют в неизменном составе и понимают друг друга с полуслова. Солидным подспорьем для атаки представляется 22-летняя Валерия Павлова, которой добавило уверенности рождение ребенка. Второй олимпийский шанс получила голкипер Надежда Александрова, пропустившая сочинский турнир как раз из-за беременности. Ее страхует первый номер красноярской «Бирюсы» Надежда Морозова — двоюродная сестра экс-капитана олимпийской сборной.

Неприглашение опытных хоккеисток открыло дверь в сборную молодежи. Без опыта мировых чемпионатов выступят на Олимпиаде Диана Канаева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова и Анастасия Чистякова. Для них пришло время заявить о себе всерьез. А «грызть лед» готова вся наша команда.

Турнирная таблица, расписание и результаты всех матчей на женском хоккейном турнире.