Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Швеция 1 0 0
2 Норвегия 0 1 0
3 Финляндия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32513101/
10 февраля 2018, 6:43 | Олимпизм | Р-Спорт

Ким Юна заявила, что зажечь огонь Игр было большой честью для нее

ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Чемпионка Игр-2010 южнокорейская фигуристка Ким Юна заявила, что зажечь олимпийский огонь во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане стало для нее большой честью.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018
1/41

Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась в пятницу.

«Как последний факелоносец в этой эстафете, смогла принять участие в церемонии открытия, эта была большая честь. Два года я уже не катаюсь на коньках, но смогла снова встать на коньки во время церемонии, это был незабываемый момент. И за десять лет моей карьеры впервые каток был так высоко (смеется). Я очень активно тренировалась два дня перед церемонией», — заявила Ким Юна на пресс-конференции.

«Честно говоря, я не очень эмоционально отреагировала на музыку и хореографию, когда познакомилась с подробностями. Но когда оказалась на церемонии, увидела огонь, это была сюрреалистическая реальность, я потеряла дар речи. Колоссальные эмоции меня захватили. Не знаю, было ли видно это на моем лице (улыбается)», — добавила фигуристка.

Согласно заявлению оргкомитета Игр, церемонию открытия посетили около 35 тысяч зрителей.

«Я участвовала во многих шоу, но такая большая аудитория — впервые в моей жизни. Я очень нервничала по поводу момента передачи факела. Но все пролетело очень быстро и хорошо», — отметила Ким Юна.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

CAS пошёл в отказ: почему у 47 российских спортсменов не было шанса поехать на ОИ

Американский телеканал показал Родченкова после пластической операции

Как американцы поддерживают российских спортсменов на ОИ-2018

Организаторы ОИ поддержали фигуриста Коляду российскими песнями
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?