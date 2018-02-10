Ким Юна заявила, что зажечь огонь Игр было большой честью для нее
ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Чемпионка Игр-2010 южнокорейская фигуристка Ким Юна заявила, что зажечь олимпийский огонь во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане стало для нее большой честью.
Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась в пятницу.
«Как последний факелоносец в этой эстафете, смогла принять участие в церемонии открытия, эта была большая честь. Два года я уже не катаюсь на коньках, но смогла снова встать на коньки во время церемонии, это был незабываемый момент. И за десять лет моей карьеры впервые каток был так высоко (смеется). Я очень активно тренировалась два дня перед церемонией», — заявила Ким Юна на
«Честно говоря, я не очень эмоционально отреагировала на музыку и хореографию, когда познакомилась с подробностями. Но когда оказалась на церемонии, увидела огонь, это была сюрреалистическая реальность, я потеряла дар речи. Колоссальные эмоции меня захватили. Не знаю, было ли видно это на моем лице (улыбается)», — добавила фигуристка.
Согласно заявлению оргкомитета Игр, церемонию открытия посетили около 35 тысяч зрителей.
«Я участвовала во многих шоу, но такая большая аудитория — впервые в моей жизни. Я очень нервничала по поводу момента передачи факела. Но все пролетело очень быстро и хорошо», — отметила Ким Юна.
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