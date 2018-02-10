Около 35 тысяч зрителей посетили церемонию открытия Олимпийских игр-2018
ПХЕНЧХАН, 10 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Около 35 тысяч зрителей посетили церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, на которую было реализовано 99% билетов, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.
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Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась в пятницу.
«Точные данные: 35 тысяч билетов было в плане, из них продано 99,2%. Температура была хорошая. Сегодня состоится первая медальная церемония, но награждение состоится только по одной дисциплине, потому что остальные соревнования очень поздно закончатся», — заявил Сон Баик Ю на
«Достигли 90% того, что запланировали. Нам повезло с погодой, хотя были опасения», — отметил исполнительный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года Сон Сын Хван.
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