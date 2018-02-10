Брызгалова: Нас уже обрадовали, что мы квалифицировались в полуфинал
Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова, которая выступает на ОИ-2018 в паре с Александром Крушельницким, подвела итоги матча с Южной Кореей (6:5).
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Видимо, что-то случилось...
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«Нас уже обрадовали, что мы вроде как квалифицировались, но впереди у нас ещё две игры, будем настраиваться на них. Считать, вышли ли мы уже в полуфинал, не будем. Расслабляться некогда.
В 8-м энде была сложная ситуация: у нас было всего лишь +2, а у корейцев был
С кем бы хотелось сыграть в полуфинале? На самом деле, неважно. Все команды сильные, — передаёт слова Брызгаловой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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