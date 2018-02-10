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10 февраля 2018, 6:34 | Олимпизм | Чемпионат.com

Брызгалова: Нас уже обрадовали, что мы квалифицировались в полуфинал

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова, которая выступает на ОИ-2018 в паре с Александром Крушельницким, подвела итоги матча с Южной Кореей (6:5).

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© РИА "Новости"

«Нас уже обрадовали, что мы вроде как квалифицировались, но впереди у нас ещё две игры, будем настраиваться на них. Считать, вышли ли мы уже в полуфинал, не будем. Расслабляться некогда.

В 8-м энде была сложная ситуация: у нас было всего лишь +2, а у корейцев был пауэр-плэй. И уже камень в доме. Все говорило о том, что нам надо очень хорошо сыграть. Но что-то мы разнервничались, первые три камня у нас вообще не получились. Хорошо, что в итоге удалось собраться, и два последних броска сделать хорошо.

С кем бы хотелось сыграть в полуфинале? На самом деле, неважно. Все команды сильные, — передаёт слова Брызгаловой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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