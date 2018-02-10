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10 февраля 2018, 5:19 | Олимпизм | ТАСС

Российские керлингисты обыграли южнокорейцев в дабл-миксте

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Южной Кореи в дисциплине дабл-микст в пятом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 6:5 в экстра-энде.

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© РИА "Новости"

За команду олимпийских атлетов из России выступают супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Сборную Южной Кореи представляют Чан Хе Чи и Ли Ки Чон. Встречу посетили помощник президента РФ Игорь Левитин и посол РФ в Сеуле Александр Тимонин.

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3), финнами (7:5) и китайцами (6:5). Для досрочного выхода в полуфинал олимпийского турнира по керлингу в дабл- миксте Брызгаловой и Крушельницкому необходимо одержать победу над командой Канады в следующем туре (встреча пройдет в субботу, начало в 14:05 мск).

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Участие принимают восемь команд, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 13 февраля.

По решению МОК россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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