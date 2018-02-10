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10 февраля 2018, 5:20 | Олимпизм | ТАСС

Количество заразившихся норовирусной инфекцией увеличилось до 139 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Общее количество заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане достигло 139. Об этом сообщает агентство Reuters.

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© РИА "Новости"

Отмечается, что в пятницу было зафиксировано 11 новых случаев заражения вирусом. Кроме того, сообщается, что на данный момент нет информации о случаях заражения инфекцией спортсменов.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.
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