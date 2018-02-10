Горшков: Надеюсь, что Коляда справится с нервами после короткой программы
ПХЁНХЧАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает, что стресс, связанный с ответственностью выступления на Олимпийских играх, стал причиной неудачного выступления российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе командного турнира в Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Коляда не смог выполнить в короткой программе ни одного прыжкового элемента, заняв в итоге лишь восьмое место. После этого спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли свою короткую программу. В результате олимпийские атлеты из России делят третью строчку с командой Японии — по 13 баллов. Лидируют канадцы (17), американцы занимают второе место (14).
«Это Олимпийские игры, командный турнир, особый напряг, — отметил Горшков. — Это для всех было стрессом, в короткой программе мало кому удалось прокатать без ошибок, разве что израильтянину Быченко. Падали даже такие опытные спортсмены, как канадец Патрик Чан, американец Натан Чен. Это нервы, но, надеюсь, он с ними справится».
Произвольные программы в командном турнире мужчины представят 12 февраля, в последний день командного турнира. Индивидуальные соревнования стартуют на Олимпийских играх 14 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter