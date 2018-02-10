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10 февраля 2018, 4:22 | Олимпизм | Р-Спорт

Медведева и Боброва/Соловьев откатают короткие программы в турнире команд

КАННЫН, 10 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и победители Олимпиады-2014 в командных соревнованиях танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев представят Россию в коротких программах командного турнира фигуристов на Играх-2018 в Пхенчхане, сообщили РИА Новости в штабе российской делегации.

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© РИА "Новости"

Заявка была оглашена на техническом совещании руководителей команд, которое состоялось в субботу утром в Канныне. Состязания в коротких программах в танцах на льду и в женском одиночном катании в рамках командного турнира Игр пройдут 11 февраля.

В пятницу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде россиянин Михаил Коляда занял в короткой программе восьмое место, а затем спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов показала в коротком прокате лучший результат. Сборная России делит после первого дня соревнований третье место с японцами (по 13 очков), лидерство захватили канадцы (17), вторыми идут американцы (14).
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