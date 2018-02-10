Медведева и Боброва/Соловьев откатают короткие программы в турнире команд

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заявка была оглашена на техническом совещании руководителей команд, которое состоялось в субботу утром в Канныне. Состязания в коротких программах в танцах на льду и в женском одиночном катании в рамках командного турнира Игр пройдут 11 февраля.

В пятницу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде россиянин Михаил Коляда занял в короткой программе восьмое место, а затем спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов показала в коротком прокате лучший результат. Сборная России делит после первого дня соревнований третье место с японцами (по 13 очков), лидерство захватили канадцы (17), вторыми идут американцы (14).