Россия без звезд, но с характером: чего ждать от наших лыжников
10 февраля женским скиатлоном стартует олимпийский лыжный турнир. Сборная России
из-за решения Спортивного арбитражного суда в нем выступит в сильно сокращенном составе.
НАШИ. ПИК ФОРМЫ — К ИГРАМ-2022
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), стало окончательно ясно, что сборная России будет выступать на Олимпиаде-2018 в обескровленном составе. Никто в нашей делегации не потерял разом стольких звезд, как лыжная команда. Олимпийский чемпион Александр Легков, призеры Игр Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Бессмертных, чемпион мира Сергей Устюгов, сильнейшие спринтеры Наталья Матвеева и Глеб Ретивых… Этих имен хватило бы, чтобы сформировать отдельную сборную. И выступила бы на Играх она наверняка очень неплохо.
Но даже без почти дюжины лидеров, наши лыжники приехали в Пхенчхан вполне боеспособной командой. Если бы в порядке были вчерашние юниоры Александр Большунов и Алексей Червоткин, о медалях вообще можно было бы говорить почти с уверенностью. Наряду с норвежцем Клэбо, наши парни сейчас считаются лучшими молодыми лыжниками в мире. К сожалению, незадолго до Игр Большунов и Червоткин переболели ангиной и даже успели полежать в больнице. Сейчас они уже здоровы и проводят тренировочный сбор в Австрии. В Пхенчхан оба прилетят 15 февраля. Ставка у них будет на командный спринт, эстафету и марафон. В этих гонках от россиян и стоит ждать лучших результатов.
Лидером мужской команды пока становится Андрей Ларьков, который в этом году уже становился призером одного из этапов многодневки «Тур де Ски». Непонятно, стоит ли вести тут речь о повторении пьедестала, но мальчиками для битья Ларьков и компания точно не будут.
У женщин в Пхенчхане выступит, пожалуй, самая молодая и перспективная российская команда десятилетия. Анастасия Седова, Наталья Непряева и Юлия Белорукова еще не вышли из молодежного возраста, но уже имеют в активе заезды в топ-10 на этапах Кубка мира. А Белорукова в прошлом году вообще стала серебряным призером чемпионата мира в командном спринте. Жаль, что ее напарница Наталья Матвеева на этих Играх выступить не сможет.
Но даже если до наград в Пхенчхане дело не дойдет, впадать в уныние от наших женских лыж точно не стоит. В отличие, например, от биатлона, у нас выросло поколение молодых спортсменок, которые уже вполне конкурентоспособны на мировом уровне. Им бы немного окрепнуть, набраться опыта — и уже к следующим Играм можно помечтать о конкуренции даже со сборной Норвегии. Норвежки в женских лыжах — это примерно как американцы в баскетболе. Обыграть их почти невозможно, но если очень постараться — почему бы и нет?..
ФАВОРИТЫ. КЛЭБО ПРОТИВ ВСЕХ
Главным героем олимпийского турнира по всем прогнозам должен стать 21-летний норвежец Йоханнес Клэбо. Главная сенсация нынешнего сезона, он выиграл уже 11 гонок в розыгрыше Кубка мира из 13, в которых принимал участие. Причем три последние победы Клэбо были одержаны совсем недавно. При этом норвежец пропустил многодневку «Тур де Ски», справедливо рассудив, что в таком молодом возрасте лишняя нагрузка может поставить под угрозу олимпийские перспективы.
На январских этапах Кубка мира Клэбо выиграл два спринта, а также стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем. Собственно, это и является лишним доказательством его потрясающей универсальности. Клэбо — настоящий лыжник нового поколения, спортсмен, который одинаково хорошо бежит любые дистанции, от спринта до марафона, и обеими стилями. В силу молодости Клэбо пока более стабилен в спринте, да и его уникальная техника больше подходит для коротких гонок.
В подъем Клэбо не катит, а буквально бежит, словно легкоатлет, только с лыжами на ногах. За всю историю так не бегал никто, но уже очевидно, что новинка способна принести огромный успех. Вот только чтобы овладеть ею, требуется огромное здоровье и потрясающая физическая готовность. И того, и другого у Клэбо в избытке. Справиться с ним для соперников реальней всего будет в гонке с раздельным стартом и в командном спринте, где успех будет зависеть от напарника.
В женских лыжах уже традиционно много лет бал правят норвежки. В отсутствие их лидера Терезы Йохауг, которая отбывает допинговую дисквалификацию, на пьедестал наверняка поднимутся Хайди Венг и спринтер Майкен Касперсен Фалла. Сильную конкуренцию им, особенно в длинных гонках, может составить представительница Швеции Шарлотте Калла. В спринте сильны американки во главе с Джессикой Диггинс. Но в
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