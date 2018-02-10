Россия без звезд, но с характером: чего ждать от наших лыжников

НАШИ. ПИК ФОРМЫ — К ИГРАМ-2022

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), стало окончательно ясно, что сборная России будет выступать на Олимпиаде-2018 в обескровленном составе. Никто в нашей делегации не потерял разом стольких звезд, как лыжная команда. Олимпийский чемпион Александр Легков, призеры Игр Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Бессмертных, чемпион мира Сергей Устюгов, сильнейшие спринтеры Наталья Матвеева и Глеб Ретивых… Этих имен хватило бы, чтобы сформировать отдельную сборную. И выступила бы на Играх она наверняка очень неплохо.

Но даже без почти дюжины лидеров, наши лыжники приехали в Пхенчхан вполне боеспособной командой. Если бы в порядке были вчерашние юниоры Александр Большунов и Алексей Червоткин, о медалях вообще можно было бы говорить почти с уверенностью. Наряду с норвежцем Клэбо, наши парни сейчас считаются лучшими молодыми лыжниками в мире. К сожалению, незадолго до Игр Большунов и Червоткин переболели ангиной и даже успели полежать в больнице. Сейчас они уже здоровы и проводят тренировочный сбор в Австрии. В Пхенчхан оба прилетят 15 февраля. Ставка у них будет на командный спринт, эстафету и марафон. В этих гонках от россиян и стоит ждать лучших результатов.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be-Q5qEhrNQ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Be-Q5qEhrNQ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Sergei Ustiugov (@sergei86m)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-09T10:38:40+00:00">Feb 9, 2018 at 2:38am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лидером мужской команды пока становится Андрей Ларьков, который в этом году уже становился призером одного из этапов многодневки «Тур де Ски». Непонятно, стоит ли вести тут речь о повторении пьедестала, но мальчиками для битья Ларьков и компания точно не будут.

У женщин в Пхенчхане выступит, пожалуй, самая молодая и перспективная российская команда десятилетия. Анастасия Седова, Наталья Непряева и Юлия Белорукова еще не вышли из молодежного возраста, но уже имеют в активе заезды в топ-10 на этапах Кубка мира. А Белорукова в прошлом году вообще стала серебряным призером чемпионата мира в командном спринте. Жаль, что ее напарница Наталья Матвеева на этих Играх выступить не сможет.

Но даже если до наград в Пхенчхане дело не дойдет, впадать в уныние от наших женских лыж точно не стоит. В отличие, например, от биатлона, у нас выросло поколение молодых спортсменок, которые уже вполне конкурентоспособны на мировом уровне. Им бы немного окрепнуть, набраться опыта — и уже к следующим Играм можно помечтать о конкуренции даже со сборной Норвегии. Норвежки в женских лыжах — это примерно как американцы в баскетболе. Обыграть их почти невозможно, но если очень постараться — почему бы и нет?..

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be3KqrMjMso/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be3KqrMjMso/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я не был здесь 4 года... Даже если бы я знал, что дальше будет так, как сейчас, я хотел бы вернуться назад и все повторить... Это было самое замечательное, что могло со мной произойти... Горы, трасса, гостиница - все то же, что и тогда. И я как будто прежний. Закрываю глаза и слышу голоса болельщиков, вижу флаги вокруг, чувствую почти нереальное счастье... Это финишный подъем.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/alexanderlegkov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexander Legkov</a> (@alexanderlegkov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-06T16:29:30+00:00">Feb 6, 2018 at 8:29am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФАВОРИТЫ. КЛЭБО ПРОТИВ ВСЕХ

Главным героем олимпийского турнира по всем прогнозам должен стать 21-летний норвежец Йоханнес Клэбо. Главная сенсация нынешнего сезона, он выиграл уже 11 гонок в розыгрыше Кубка мира из 13, в которых принимал участие. Причем три последние победы Клэбо были одержаны совсем недавно. При этом норвежец пропустил многодневку «Тур де Ски», справедливо рассудив, что в таком молодом возрасте лишняя нагрузка может поставить под угрозу олимпийские перспективы.

На январских этапах Кубка мира Клэбо выиграл два спринта, а также стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем. Собственно, это и является лишним доказательством его потрясающей универсальности. Клэбо — настоящий лыжник нового поколения, спортсмен, который одинаково хорошо бежит любые дистанции, от спринта до марафона, и обеими стилями. В силу молодости Клэбо пока более стабилен в спринте, да и его уникальная техника больше подходит для коротких гонок.

В подъем Клэбо не катит, а буквально бежит, словно легкоатлет, только с лыжами на ногах. За всю историю так не бегал никто, но уже очевидно, что новинка способна принести огромный успех. Вот только чтобы овладеть ею, требуется огромное здоровье и потрясающая физическая готовность. И того, и другого у Клэбо в избытке. Справиться с ним для соперников реальней всего будет в гонке с раздельным стартом и в командном спринте, где успех будет зависеть от напарника.

В женских лыжах уже традиционно много лет бал правят норвежки. В отсутствие их лидера Терезы Йохауг, которая отбывает допинговую дисквалификацию, на пьедестал наверняка поднимутся Хайди Венг и спринтер Майкен Касперсен Фалла. Сильную конкуренцию им, особенно в длинных гонках, может составить представительница Швеции Шарлотте Калла. В спринте сильны американки во главе с Джессикой Диггинс. Но в общем-то, география мощных команд у женщин давно оставляет желать лучшего.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be75psfBHfc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be75psfBHfc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тренировки в режиме ожидания с @anton_shipulin ...... ????‍♂️??⏰⚖️❓#CAS</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sergei86m/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergei Ustiugov</a> (@sergei86m) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-08T12:37:02+00:00">Feb 8, 2018 at 4:37am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>