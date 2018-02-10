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10 февраля 2018, 1:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Нойнер: Дальмайер имеет шанс на медаль в каждой гонке

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер назвала свою соотечественницу Лауру Дальмайер одной из фавориток Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

«Она определённо одна из топ-фавориток. Если она будет здорова, её будет очень тяжело превзойти. В каждой гонке она как минимум имеет шанс на подиум. Не могу себе представить, чтобы она не завоевала ни одной олимпийской медали», — цитирует Нойнер DPA.

Экс-биатлонистка считает, что прежде всего сила Дальмайер заключается не в возросшей скорости, а в потрясающей психологической устойчивости: «Я не думаю, что она когда-либо столкнётся с проблемами на стрельбище. Она рождена для этого спорта».

Однако Нойнер боится, что чрезмерное внимание всё же может помешать спортсменке.

«Там много прессы, много интервью, немецкий дом — моё единственное опасение, что она не очень хорошо сможет с этим справиться. Я не могла расслабиться на Олимпиаде и была перенапряжена. Внутренне я была настроена против этого внимания и думала: почему мне не позволяют просто наслаждаться?

Я надеюсь, Лаура понимает, что это — часть Олимпиады, и попробует относиться к этому без напряжения. Чем быстрее это поймёшь, тем лучше» — заключила Нойнер.
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