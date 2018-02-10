Нойнер: Дальмайер имеет шанс на медаль в каждой гонке

«Она определённо одна из топ-фавориток. Если она будет здорова, её будет очень тяжело превзойти. В каждой гонке она как минимум имеет шанс на подиум. Не могу себе представить, чтобы она не завоевала ни одной олимпийской медали», — цитирует Нойнер DPA.



Экс-биатлонистка считает, что прежде всего сила Дальмайер заключается не в возросшей скорости, а в потрясающей психологической устойчивости: «Я не думаю, что она когда-либо столкнётся с проблемами на стрельбище. Она рождена для этого спорта».



Однако Нойнер боится, что чрезмерное внимание всё же может помешать спортсменке.



«Там много прессы, много интервью, немецкий дом — моё единственное опасение, что она не очень хорошо сможет с этим справиться. Я не могла расслабиться на Олимпиаде и была перенапряжена. Внутренне я была настроена против этого внимания и думала: почему мне не позволяют просто наслаждаться?



Я надеюсь, Лаура понимает, что это — часть Олимпиады, и попробует относиться к этому без напряжения. Чем быстрее это поймёшь, тем лучше» — заключила Нойнер.