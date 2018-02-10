Нойнер: Дальмайер имеет шанс на медаль в каждой гонке
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер назвала свою соотечественницу Лауру Дальмайер одной из фавориток Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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«Она определённо одна из
Однако Нойнер боится, что чрезмерное внимание всё же может помешать спортсменке.
«Там много прессы, много интервью, немецкий дом — моё единственное опасение, что она не очень хорошо сможет с этим справиться. Я не могла расслабиться на Олимпиаде и была перенапряжена. Внутренне я была настроена против этого внимания и думала: почему мне не позволяют просто наслаждаться?
Я надеюсь, Лаура понимает, что это — часть Олимпиады, и попробует относиться к этому без напряжения. Чем быстрее это поймёшь, тем лучше» — заключила Нойнер.
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