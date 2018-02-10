Надежда только на смешанную эстафету
В субботу в Корее стартует олимпийский биатлонный турнир, в котором сборная России выступает в сильно укороченном составе.
Эти Олимпийские игры — самые странные для России. Наши спортсмены выступят во всех видах спорта, но
Без Антона Шипулина и Екатерины
РОССИЙСКАЯ ЧЕТВЕРКА
Чуть подробнее — о каждом из наших спортсменов. Самый титулованный — 26-летний Антон Бабиков. Он чемпион мира-2017 в эстафете. Прошлый сезон для Антона был лучшим в карьере — Бабиков заезжал на подиум и даже побеждал в личных гонках на Кубке мира. А вот сезон нынешний складывается для него, как и всей сборной, тяжело. Со стрельбой у чемпиона мира после Нового года дела более или менее наладились, а вот разбежаться он никак не может. На лыжне уфимец проигрывал столько, что даже при отличной работе на рубеже не мог рассчитывать на первую тройку. Если спортсмену за последние две недели не удалось значительно прибавить в скорости, то в Пхенчхане ему будет тяжело.
Его товарищу по команде Матвею Елисееву — 24 года. Он менее опытнее, чем Бабиков и более нестабилен. В нынешнем сезоне россиянин на этапах Кубка мира лишь дважды пробивался в топ-20, а на предолимпийском этапе в Антерсельве не попал даже в тридцатку. Чудеса, конечно, случаются, но полагаться только на них — сложно.
Татьяна Акимова самая старшая в нашей олимпийской биатлонной команде, хотя ей только 27 лет. У нее, как и у Бабикова, лучшим в карьере получился сезон прошлый. На этапе в
Наконец, 23-летняя Ульяна Кайшева. Количество ее стартов на взрослом уровне можно пересчитать по пальцам. В нынешнем сезоне она — во многом
ФАВОРИТЫ
Главную интригу мужского турнира можно описать в трех словах: Фуркад или Бе? Француз и норвежец в этом сезоне выиграли все, что только можно было. Кто из них подошел к Пхенчхану в лучшей форме, в том числе психологической, тот, возможно, и станет главным героем Игр-2018. И одному, и второму по силам выиграть абсолютно все личные виды программы. Вместе с тем это не означает, что побеждать будут обязательно они. Олимпийские игры — слишком непредсказуемая история.
У женщин и вовсе все запутано до невозможности. Целая россыпь спортсменок всерьез претендует на медали: трехкратная чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева, королева олимпийских спринтов Анастасия Кузьмина, сверхскоростная Кайса Мякяряйнен, стабильная Лаура Дальмайер, очаровательная Доротея Вирер, а ведь есть еще Жюстин Бреза, Дениз Херманн, Вероника Виткова… Можно продолжать и продолжать. Предсказать
Владимир ИВАНОВ
из Пхенчхана.
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