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10 февраля 2018, 0:09 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Надежда только на смешанную эстафету

В субботу в Корее стартует олимпийский биатлонный турнир, в котором сборная России выступает в сильно укороченном составе.

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Эти Олимпийские игры — самые странные для России. Наши спортсмены выступят во всех видах спорта, но из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) в большинстве из них речь пойдет именно об участии, а не борьбе за призовые места. Биатлон — как раз из этой серии. Вплоть до пятницы мы надеялись, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет положительное для наших спортсменов решение и допустит их до стартов в Пхенчхане. Это изменило бы ситуацию кардинально. К сожалению, все остались при своих.

Без Антона Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт рассчитывать на личные медали, говоря откровенно, проблематично. Самый реальный шанс зацепиться за призовое место будет в смешанной эстафете, хотя и там он — невелик. Состоится она 20 февраля. Все личные старты к тому моменту закончатся, так что понимание формы и состояния нашей четверки к тому моменту будет.

РОССИЙСКАЯ ЧЕТВЕРКА

Чуть подробнее — о каждом из наших спортсменов. Самый титулованный — 26-летний Антон Бабиков. Он чемпион мира-2017 в эстафете. Прошлый сезон для Антона был лучшим в карьере — Бабиков заезжал на подиум и даже побеждал в личных гонках на Кубке мира. А вот сезон нынешний складывается для него, как и всей сборной, тяжело. Со стрельбой у чемпиона мира после Нового года дела более или менее наладились, а вот разбежаться он никак не может. На лыжне уфимец проигрывал столько, что даже при отличной работе на рубеже не мог рассчитывать на первую тройку. Если спортсмену за последние две недели не удалось значительно прибавить в скорости, то в Пхенчхане ему будет тяжело.

Его товарищу по команде Матвею Елисееву — 24 года. Он менее опытнее, чем Бабиков и более нестабилен. В нынешнем сезоне россиянин на этапах Кубка мира лишь дважды пробивался в топ-20, а на предолимпийском этапе в Антерсельве не попал даже в тридцатку. Чудеса, конечно, случаются, но полагаться только на них — сложно.

Татьяна Акимова самая старшая в нашей олимпийской биатлонной команде, хотя ей только 27 лет. У нее, как и у Бабикова, лучшим в карьере получился сезон прошлый. На этапе в Нове-Место она выиграла две медали, включая золотую в спринте, а на чемпионате мира в Хохфильцене стала третьей в составе смешанной эстафеты. Однако по окончании сезона в женской сборной сменился женский тренер — и на Татьяне это сильно сказалось. С Виталием Норицыным они сработались очень хорошо, а вот с Сергеем Коноваловым пока не все так гладко. После Нового года у нее совсем разладилось: из семи гонок сразу шесть — за пределами тридцатки.

Наконец, 23-летняя Ульяна Кайшева. Количество ее стартов на взрослом уровне можно пересчитать по пальцам. В нынешнем сезоне она — во многом из-за неоднозначных решений тренерского штаба — провела в Кубке мира лишь три гонки. В первой у нее открутился диоптр, и после этого надеяться было не на что, в спринте в Антерсельве она стала только 75-й, а вот в эстафете между двумя этими неудачами проявила себя с наилучшей стороны. Тем не менее ждать призовых мест от дебютантки больших турниров сложно. С другой стороны — и в Екатерину Юрлову в 2015 году в Контиолахти едва ли кто-то верил.

ФАВОРИТЫ

Главную интригу мужского турнира можно описать в трех словах: Фуркад или Бе? Француз и норвежец в этом сезоне выиграли все, что только можно было. Кто из них подошел к Пхенчхану в лучшей форме, в том числе психологической, тот, возможно, и станет главным героем Игр-2018. И одному, и второму по силам выиграть абсолютно все личные виды программы. Вместе с тем это не означает, что побеждать будут обязательно они. Олимпийские игры — слишком непредсказуемая история.

У женщин и вовсе все запутано до невозможности. Целая россыпь спортсменок всерьез претендует на медали: трехкратная чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева, королева олимпийских спринтов Анастасия Кузьмина, сверхскоростная Кайса Мякяряй­нен, стабильная Лаура Дальмайер, очаровательная Доротея Вирер, а ведь есть еще Жюстин Бреза, Дениз Херманн, Вероника Виткова… Можно продолжать и продолжать. Предсказать что-то тут очень сложно. Но в том, что будет интересно, можно не сомневаться.

Владимир ИВАНОВ
из Пхенчхана.
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Биатлон

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