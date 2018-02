Плющенко отправил письмо в МПК с просьбой допустить Петушкова и других россиян до Игр-2018

Внимание ‼️‼️‼️Важная инфо ‼️‼️‼️ Друзья!Я только что отправил с моими друзьями,многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира,Президенту МОК Т.Баху и Президенту МПК А.Парсонс, письмо-боль,с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года,моего друга, героя нашей домашней паралимпиады,6ти кратного олимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде. Вы все знаете,что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды,всем мужчинам,не дали шансов выступить на Играх.Я,и мои коллеги: Роднина Ирина, Владислав Третьяк Карелин Александр,, Фетисов Вячеслав, Мамиашвили Михаил, Кожевников Александр, Немов Алексей, Исинбаева Елена, Кабаева Алина, Навка Татьяна, Хоркина Светлана, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Волосожар Татьяна, Траньков Максим, Костомаров Роман, Журова Светлана, Жамнов Алексей, Мамун Маргарита, Тиманина Анжелика, Липницкая Юлия, Сотникова Аделина завоевали за свою карьеру 41 золотую,13 серебреных и 10 бронзовых медалей.Мы как никто другой,понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов,а спортсменов с определенными проблемами по здоровью. Я не смог пройти мимо,все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеемся и верим ,что Президенты МОК и МПК ,найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских Играх. ‼️English version below

