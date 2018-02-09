Плющенко отправил письмо в МПК с просьбой допустить Петушкова и других россиян до Игр-2018
ТАСС, 9 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил письмо президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу с просьбой допустить до Паралимпийских игр 2018 года в лыжных гонках и биатлоне Романа Петушкова и других россиян. Об этом Плющенко написал в Instagram.
29 января МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек. При этом Игры пройдут без представителей мужской команды по лыжным гонкам, поскольку на них не хватило лицензий.
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