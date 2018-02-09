Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32512039/
9 февраля 2018, 23:18 | Фигурное катание | ТАСС

Плющенко отправил письмо в МПК с просьбой допустить Петушкова и других россиян до Игр-2018

ТАСС, 9 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил письмо президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу с просьбой допустить до Паралимпийских игр 2018 года в лыжных гонках и биатлоне Романа Петушкова и других россиян. Об этом Плющенко написал в Instagram.

29 января МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек. При этом Игры пройдут без представителей мужской команды по лыжным гонкам, поскольку на них не хватило лицензий.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Фигурное катание: ужасный старт и третье место

Фигурное катание: ужасный старт и третье место

Россияне расположились на третьей текущей позиции по итогам первого соревновательного дня олимпийского командного турнира фигуристов — после неудачи Михаила Коляды, ставшего лишь восьмым, ситуацию удалось исправить паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов, одержавшей победу в короткой программе. По окончании проката партнер в разговоре с журналистами выразил надежду, что впоследствии российской команде все-таки удастся догнать конкурентов в борьбе за золото.
Еще 7 новостей   Все новости

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?