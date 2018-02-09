Плющенко отправил письмо в МПК с просьбой допустить Петушкова и других россиян до Игр-2018

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be_HNSTFOKJ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be_HNSTFOKJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Внимание ‼️‼️‼️Важная инфо ‼️‼️‼️ Друзья!Я только что отправил с моими друзьями,многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира,Президенту МОК Т.Баху и Президенту МПК А.Парсонс, письмо-боль,с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года,моего друга, героя нашей домашней паралимпиады,6ти кратного олимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде. Вы все знаете,что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды,всем мужчинам,не дали шансов выступить на Играх.Я,и мои коллеги: Роднина Ирина, Владислав Третьяк Карелин Александр,, Фетисов Вячеслав, Мамиашвили Михаил, Кожевников Александр, Немов Алексей, Исинбаева Елена, Кабаева Алина, Навка Татьяна, Хоркина Светлана, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Волосожар Татьяна, Траньков Максим, Костомаров Роман, Журова Светлана, Жамнов Алексей, Мамун Маргарита, Тиманина Анжелика, Липницкая Юлия, Сотникова Аделина завоевали за свою карьеру 41 золотую,13 серебреных и 10 бронзовых медалей.Мы как никто другой,понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов,а спортсменов с определенными проблемами по здоровью. Я не смог пройти мимо,все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеемся и верим ,что Президенты МОК и МПК ,найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских Играх. ‼️English version below</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/plushenkoofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Плющенко</a> (@plushenkoofficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-09T18:33:12+00:00">Feb 9, 2018 at 10:33am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

29 января МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек. При этом Игры пройдут без представителей мужской команды по лыжным гонкам, поскольку на них не хватило лицензий.