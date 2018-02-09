«Обидно до слез»: Олимпиада как легкий способ изоляции России
Запрещённый «Русский дом» стал «Домом спорта». Но вместо праздника в него пришёл траур.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Томасу Баху здесь не верят. И его третьей Олимпиаде тоже. Да и как вообще можно воспринимать человека, который боится говорить о главном и не способен выучить заурядные фразы?
«Рады приветствовать гостей», — глядь в бумажку.
«Эти Игры будут особенными», — еще раз на шпаргалку.
«Мы выступаем за дружбу и мир во всем мире», — и вновь это отвратительное чтение с листа.
Половину своего выступления нынешний глава МОК посвятил лицемерному объединению Северной и Южной Кореи под флагом его Игр. Союзу, которому при нынешней мировой политической системе никогда не суждено сбыться. Этакой зефирке, при переваривании которой Олимпиада может показаться сладкой и не вредной. И такому же пустословию, что было четыре года назад, когда Бах сочинял любовь к России во время украинского майдана.
Но на
Мы, напротив, имеем право гордиться нашими спортсменами. Например, Еленой Никитиной, которая за собственные деньги купила билеты до Кореи, забронировала гостиницу и тренировалась в Сеуле, веря, что CAS допустит ее, чистую спортсменку, до Игр. Или молодыми парнями из разных видов спорта, в том числе имеющими шансы на медали, до последнего отказывавшимися ехать в Пхёнчхан в знак солидарности с отстраненными товарищами. И, конечно, теми, кто обязательно победит хоть под нейтральным флагом, но
Все они обязательно придут в «Дом спорта», точнее, в запрещенный «Русский дом» в Пхёнчхане, который в день открытия Игр не смог имитировать счастье. Да, здесь, как и на предыдущих Олимпиадах, ощущалось богатство — арендованная лучшая площадка в городе, пляж за окном и широкое меню. Здесь были талант (выступления лучших оперных певцов Санкт-Петербурга) и красота (группа поддержки СКА). Но не было радости — прелюдия к церемонии открытия чужих Игр выглядела натужно и горько.
— Сегодня на Олимпиаде я впервые заплакала, — призналась Нина Мозер, тренер великолепно выступивших пары фигуристов Морозова и Тарасовой. — Не
И она права — как бы мы, журналисты или чиновники, все эти 20 дней не пытались создавать праздник, все равно в Корее получится траур. Траур по нашему беззащитному и непопулярному спорту, к своему горю ставшем еще и разменной монетой в большой политической игре.
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