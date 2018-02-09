Бах высоко оценил подготовку Китая к Олимпиаде 2022 года в Пекине
ТАСС, 9 февраля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высоко оценил подготовку Китая к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Бах провел встречу со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэном. Глава МОК в ходе разговора высказал убеждение, что «Китай проведет экологичные, чистые и высокотехнологичные зимние Олимпийские игры».
9 февраля состоялась официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в
Соревнования в столице Китая планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание,
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