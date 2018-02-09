Бах высоко оценил подготовку Китая к Олимпиаде 2022 года в Пекине

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Бах провел встречу со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэном. Глава МОК в ходе разговора высказал убеждение, что «Китай проведет экологичные, чистые и высокотехнологичные зимние Олимпийские игры».

9 февраля состоялась официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада.