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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 23:30 | Олимпизм | ТАСС

Бах высоко оценил подготовку Китая к Олимпиаде 2022 года в Пекине

ТАСС, 9 февраля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высоко оценил подготовку Китая к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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© ИТАР-ТАСС

Бах провел встречу со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэном. Глава МОК в ходе разговора высказал убеждение, что «Китай проведет экологичные, чистые и высокотехнологичные зимние Олимпийские игры».

9 февраля состоялась официальная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада.

Соревнования в столице Китая планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг, конькобежный спорт), северо-западном пекинском уезде Яньцин (горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон) и в городе Чжанцзякоу (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд).
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