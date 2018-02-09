Андрей Николишин: 240 миллионов в год для Мозякина? Мало!
Чемпион мира-1993, бронзовый призер Олимпиады-2002 не считает сборную России безоговорочным фаворитом Игр в Пхенчхане.
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ЗНАРОК
— Отправляясь в Пхенчхан, Олег Знарок сообщил: «Понимаю, даже второго места на Олимпиаде нам не простят». Вы тоже так думаете?
— Что значит — «не простят»? Его казнят? Голову отрежут?
— Это вряд ли. Уволить могут.
— Ах, в этом смысле. Тогда со Знарком соглашусь. Если сборная не выиграет Олимпиаду, скорее всего, отставки не миновать. В нашей стране любят рубить с плеча. Чуть что — виноват тренер. И его убирают.
— Выходит, у команды нет права на ошибку.
— Если б в России поменьше раздували из мухи слона, сборную и не воспринимали бы безоговорочным фаворитом. У нас же напели песнь. А отвечать кому? Знарку!
— Это что же получается? Россия — не фаворит Игр?!
— На золото с равными шансами на успех претендуют шесть команд. Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и США. Определять, кто из них фаворит, а кто темная лошадка, бессмысленно. Подобным вещам вообще не придаю значения.
— О наших соперниках четкое представление?
— Разумеется. Я не из тех, кто варится в одном котле и рассуждает о каше из другой кастрюли. В год смотрю около трехсот матчей.
— Так кого отметите?
— Уже с группового этапа мощно будут выглядеть «системные» команды — шведы, финны, швейцарцы. А в
— В сборной США четыре студента.
— Ну и что. Если у нас их никто не видел в деле, парни от этого слабее не стали. Поверьте, и канадцы, и американцы укомплектованы добротными игроками. Недооценивать их — большая ошибка. Впрочем, скоро сами убедитесь, какой сюрприз они преподнесут.
— К Знарку по олимпийской заявке вопросы остались?
— Есть, конечно, хоккеисты посильнее тех, кого взяли в Пхенчхан. Но в игровую модель Знарка они, видимо, не вписываются. Он отдал предпочтение ребятам, которых знает, «щупал». Раз готов идти с ними в бой, значит, уверен в них на сто процентов. Стоит ли за это осуждать? Тренер отвечает за результат, ему и решать.
— Кто же из сильнейших до Пхенчхана не доехал? Хотя бы пару фамилий.
— Зачем? Для пацанов это не реклама. Скорее, лишняя пилюля. Тренерский штаб сборной сделал выбор, предлагаю принять его и двигаться дальше. Козни сейчас ни к чему.
ДАЦЮК
— Из пятерки игроков, отцепленных МОК, кого особенно будет не хватать?
— При всем уважении к Науменкову с Береглазовым, не факт, что они попали бы в окончательную заявку. В отличие от Белова, Плотникова и Ничушкина. Главная потеря — Белов, однозначно.
— Почему?
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— А в чем специфичность нашей обороны?
— Современный хоккей — это скорость, быстрый переход от обороны к атаке. К сожалению, в данном компоненте наши защитники пока отстают. Вот и вынуждены форварды большую часть работы брать на себя.
— Основным вратарем будет Кошечкин?
— Думаю, да. Ни Сорокин, ни Шестеркин не отличаются стабильностью. Илья второй сезон «плавает», у Игоря в СКА маловато практики. Сложно ему конкурировать с финном Коскиненом, тот играет надежно. А Вася умеет собираться на решающие матчи. Да он одним видом гипнотизирует соперников! Когда видят такого богатыря в воротах, сразу теряются, не знают, куда бросать.
— Дацюку уже 39, мучают травмы. Игровые кондиции капитана сборной не настораживают?
— Возраст, травмы… Да все это ерунда! Разглагольствования для тети Маши. Дацюк — хоккеист
— Ни годы, ни болячки над ним не властны?
— Нет! И слава богу!
— А над Мозякиным?
— Начнем с того, что за Серегу я
— Кто бы спорил.
— Знарок сказал, что Мозякин — игрок большинства, так что в сборную его взяли под конкретную задачу. Не надо заставлять Серегу играть в обороне, заниматься на льду не своим делом. Главное — правильно его использовать. И все будет нормально.
— Неделю назад он продлил контракт с «Магниткой» до конца сезона-2019/20.
— Красавчик! Ему
— Разве что по сравнению с Дацюком.
— Да бросьте. Если хоккеист хорошо играет, физически крепок, следит за собой — какая разница, что написано в паспорте? Мы же не в Советском Союзе, где спортсменов в тридцать на пенсию провожали.
— Удивили цифры в новом контракте Мозякина?
— А какие цифры? Я не в курсе.
— Говорят, за каждый сезон он может заработать 240 миллионов рублей. 180 — базовая часть, 60 — бонусы.
— Ну и отлично! Хотя… Нет,
— Вы серьезно?
— Абсолютно. Для Мозякина — мало! Скажите, кто еще в КХЛ за последние пять сезонов наколотил столько шайб? А Серега делает это уже десять лет подряд! С его статистикой никто даже близко не сравнится. Большой мастер, стабильно забивает, в том числе, в решающих матчах. Да о чем говорить, если Мозякин — лучший бомбардир нашего хоккея! Во всем мире как? Заслужил — получи. Деньги, звание, награды. А у нас лишь после смерти начинают ценить человека.
СКАУТ
— В 2014-м в Сочи вы комментировали хоккей. Сейчас на ТВ звали?
— Экспертом. Ближе к
— Чего вдруг?
— Вы полагаете, я зарабатываю деньги, сидя на печи и раздавая интервью? Или забыли, что я второй год — скаут «Чикаго»?
— Отвечаете за российский рынок игроков?
— Нет, охват шире — вся Европа, плюс Северная Америка. Вот и отправляюсь в Массачусетс на Турнир пяти наций. Помимо нашей юниорской сборной и хозяев участвуют чехи, шведы, финны. 17 февраля все закончится — и обратно в Москву.
— Тренировать вы еще будете?
— Обязательно! Поработать скаутом «Чикаго» — очень интересный и полезный опыт. Но приоритет для меня — тренерская профессия, это очевидно. Варианты были и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Не сложилось.
— Почему?
— Давайте без подробностей.
— Тогда об Олимпиаде. Как отнеслись к тому, что на церемонии открытия у нас не было знаменосца?
— Ну и правильно. Если флаг не наш, то и не хрен его нести. Пускай это делает кто угодно — волонтеры, организаторы, чиновники МОК. Должны же мы наконец показать характер! Раз уж нас лишили флага, гимна, формы…
— Кроме хоккея за какими дисциплинами собираетесь следить?
— Когда дело касается Олимпиады, смотрю всё!
— Даже керлинг?
— Конечно. Что вас удивляет? Может,
— Как человек, который участвовал в двух Олимпиадах, что посоветуете хоккеистам накануне старта?
— Не нагнетать! Затворничество, бесконечные разговоры о настрое, желании, чувстве долга… Ребята, абстрагируйтесь от этого и получайте удовольствие. Ни в чем себя не ущемляйте. Сходите на другие соревнования, разгрузитесь эмоционально, смените картинку. Только на пользу.
— Уверены?
— Сто процентов! Когда загоняешь себя в жесткие рамки, ни к чему хорошему это не приведет. Глупо сидеть весь турнир в четырех стенах, не видеть ничего, кроме льда и столовой. Все равно что получить билеты в первый ряд — и не пойти на спектакль. Олимпийские игры — уникальное событие. Праздник, прикоснуться к которому дано немногим. Так наслаждайтесь! И возвращайтесь с победой!
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