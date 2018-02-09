Андрей Николишин: 240 миллионов в год для Мозякина? Мало!

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ЗНАРОК

— Отправляясь в Пхенчхан, Олег Знарок сообщил: «Понимаю, даже второго места на Олимпиаде нам не простят». Вы тоже так думаете?

— Что значит — «не простят»? Его казнят? Голову отрежут?

— Это вряд ли. Уволить могут.

— Ах, в этом смысле. Тогда со Знарком соглашусь. Если сборная не выиграет Олимпиаду, скорее всего, отставки не миновать. В нашей стране любят рубить с плеча. Чуть что — виноват тренер. И его убирают.

— Выходит, у команды нет права на ошибку.

— Если б в России поменьше раздували из мухи слона, сборную и не воспринимали бы безоговорочным фаворитом. У нас же напели песнь. А отвечать кому? Знарку!

— Это что же получается? Россия — не фаворит Игр?!

— На золото с равными шансами на успех претендуют шесть команд. Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и США. Определять, кто из них фаворит, а кто темная лошадка, бессмысленно. Подобным вещам вообще не придаю значения.

— О наших соперниках четкое представление?

— Разумеется. Я не из тех, кто варится в одном котле и рассуждает о каше из другой кастрюли. В год смотрю около трехсот матчей.

— Так кого отметите?

— Уже с группового этапа мощно будут выглядеть «системные» команды — шведы, финны, швейцарцы. А в плей-офф, само собой, — еще и канадцы с американцами. Бойцы, у которых игра на вылет — в крови, они пропитаны этим духом. С ними на Олимпиаде никому легко не будет, гарантирую!

— В сборной США четыре студента.

— Ну и что. Если у нас их никто не видел в деле, парни от этого слабее не стали. Поверьте, и канадцы, и американцы укомплектованы добротными игроками. Недооценивать их — большая ошибка. Впрочем, скоро сами убедитесь, какой сюрприз они преподнесут.

— К Знарку по олимпийской заявке вопросы остались?

— Есть, конечно, хоккеисты посильнее тех, кого взяли в Пхенчхан. Но в игровую модель Знарка они, видимо, не вписываются. Он отдал предпочтение ребятам, которых знает, «щупал». Раз готов идти с ними в бой, значит, уверен в них на сто процентов. Стоит ли за это осуждать? Тренер отвечает за результат, ему и решать.

— Кто же из сильнейших до Пхенчхана не доехал? Хотя бы пару фамилий.

— Зачем? Для пацанов это не реклама. Скорее, лишняя пилюля. Тренерский штаб сборной сделал выбор, предлагаю принять его и двигаться дальше. Козни сейчас ни к чему.

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ДАЦЮК

— Из пятерки игроков, отцепленных МОК, кого особенно будет не хватать?

— При всем уважении к Науменкову с Береглазовым, не факт, что они попали бы в окончательную заявку. В отличие от Белова, Плотникова и Ничушкина. Главная потеря — Белов, однозначно.

— Почему?

— Все-таки линия обороны у нас специфическая. А класс форвардов выше, чем защитников. У Антона же огромный опыт, и в НХЛ поиграл, и на чемпионатах мира. Хорошо знаком с требованиями Знарка. Плотников тоже пригодился бы. Сергей проводит прекрасный сезон, с волевыми качествами порядок. Мужик. Да и Валерка помог бы. Хотя играет волнами — то густо, то пусто. Но Олимпиада — турнир скоротечный, здесь многое зависит как от готовности хоккеиста, так и от роли, которую ему отводит тренер.

— А в чем специфичность нашей обороны?

— Современный хоккей — это скорость, быстрый переход от обороны к атаке. К сожалению, в данном компоненте наши защитники пока отстают. Вот и вынуждены форварды большую часть работы брать на себя.

— Основным вратарем будет Кошечкин?

— Думаю, да. Ни Сорокин, ни Шестеркин не отличаются стабильностью. Илья второй сезон «плавает», у Игоря в СКА маловато практики. Сложно ему конкурировать с финном Коскиненом, тот играет надежно. А Вася умеет собираться на решающие матчи. Да он одним видом гипнотизирует соперников! Когда видят такого богатыря в воротах, сразу теряются, не знают, куда бросать.

— Дацюку уже 39, мучают травмы. Игровые кондиции капитана сборной не настораживают?

— Возраст, травмы… Да все это ерунда! Разглагольствования для тети Маши. Дацюк — хоккеист топ-уровня. Что и доказывает своей игрой в каждом матче.

— Ни годы, ни болячки над ним не властны?

— Нет! И слава богу!

— А над Мозякиным?

— Начнем с того, что за Серегу я очень-очень рад. С высоко поднятой головой он прошел через все трудности и преграды, которые всякий раз мешали ему попасть на Олимпиаду. Сейчас это место заслужил. И голами, и отношением к делу.

— Кто бы спорил.

— Знарок сказал, что Мозякин — игрок большинства, так что в сборную его взяли под конкретную задачу. Не надо заставлять Серегу играть в обороне, заниматься на льду не своим делом. Главное — правильно его использовать. И все будет нормально.

— Неделю назад он продлил контракт с «Магниткой» до конца сезона-2019/20.

— Красавчик! Ему лет-то немного…

— Разве что по сравнению с Дацюком.

— Да бросьте. Если хоккеист хорошо играет, физически крепок, следит за собой — какая разница, что написано в паспорте? Мы же не в Советском Союзе, где спортсменов в тридцать на пенсию провожали.

— Удивили цифры в новом контракте Мозякина?

— А какие цифры? Я не в курсе.

— Говорят, за каждый сезон он может заработать 240 миллионов рублей. 180 — базовая часть, 60 — бонусы.

— Ну и отлично! Хотя… Нет, все-таки мало ему дали. Вот это действительно удивляет.

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Для Мозякина — мало! Скажите, кто еще в КХЛ за последние пять сезонов наколотил столько шайб? А Серега делает это уже десять лет подряд! С его статистикой никто даже близко не сравнится. Большой мастер, стабильно забивает, в том числе, в решающих матчах. Да о чем говорить, если Мозякин — лучший бомбардир нашего хоккея! Во всем мире как? Заслужил — получи. Деньги, звание, награды. А у нас лишь после смерти начинают ценить человека.

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СКАУТ

— В 2014-м в Сочи вы комментировали хоккей. Сейчас на ТВ звали?

— Экспертом. Ближе к плей-офф буду появляться на телевидение. А первую половину Олимпиады проведу в Штатах.

— Чего вдруг?

— Вы полагаете, я зарабатываю деньги, сидя на печи и раздавая интервью? Или забыли, что я второй год — скаут «Чикаго»?

— Отвечаете за российский рынок игроков?

— Нет, охват шире — вся Европа, плюс Северная Америка. Вот и отправляюсь в Массачусетс на Турнир пяти наций. Помимо нашей юниорской сборной и хозяев участвуют чехи, шведы, финны. 17 февраля все закончится — и обратно в Москву.

— Тренировать вы еще будете?

— Обязательно! Поработать скаутом «Чикаго» — очень интересный и полезный опыт. Но приоритет для меня — тренерская профессия, это очевидно. Варианты были и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Не сложилось.

— Почему?

— Давайте без подробностей.

— Тогда об Олимпиаде. Как отнеслись к тому, что на церемонии открытия у нас не было знаменосца?

— Ну и правильно. Если флаг не наш, то и не хрен его нести. Пускай это делает кто угодно — волонтеры, организаторы, чиновники МОК. Должны же мы наконец показать характер! Раз уж нас лишили флага, гимна, формы…

— Кроме хоккея за какими дисциплинами собираетесь следить?

— Когда дело касается Олимпиады, смотрю всё!

— Даже керлинг?

— Конечно. Что вас удивляет? Может, кому-то он и кажется скучным, но точно не мне. Главное — в правилах разобраться. Жаль, из-за решения МОК у нас теперь не все радужно в биатлоне, коньках, шорт-треке. Зато в фигурном катании, надеюсь, будет не одна медаль. Предвкушаю противостояние Жени Медведевой и Алины Загитовой. С мастерством у девчонок порядок, здесь на первый план уже выходит психологическая устойчивость.

— Как человек, который участвовал в двух Олимпиадах, что посоветуете хоккеистам накануне старта?

— Не нагнетать! Затворничество, бесконечные разговоры о настрое, желании, чувстве долга… Ребята, абстрагируйтесь от этого и получайте удовольствие. Ни в чем себя не ущемляйте. Сходите на другие соревнования, разгрузитесь эмоционально, смените картинку. Только на пользу.

— Уверены?

— Сто процентов! Когда загоняешь себя в жесткие рамки, ни к чему хорошему это не приведет. Глупо сидеть весь турнир в четырех стенах, не видеть ничего, кроме льда и столовой. Все равно что получить билеты в первый ряд — и не пойти на спектакль. Олимпийские игры — уникальное событие. Праздник, прикоснуться к которому дано немногим. Так наслаждайтесь! И возвращайтесь с победой!