Чем будут удивлять болельщиков Олимпийские игры 2018
Гид Team Russia по дисциплинам, у которых в Пхенчхане олимпийский дебют.
Сноуборд.
МОК продолжает свою стратегию по внедрению в программу игр дисциплин, которые пользуются популярностью на X Games — ежегодных соревнованиях в экстремальных видах спорта. Так, на летних играх в Токио в 2020-м состоится дебют скейтбординга. В Пхенчхане пришло время
Правда,
Как определяется победитель. Сначала состоится квалификационный этап, в котором у каждого спортсмена будет по два прыжка. В зачет идет лучшая из этих двух попыток. 12 сноубордистов, набравших наибольшее количество очков, проходят в финальный этап.
В финале у спортсменов три попытки. Худшая из трех в зачет не идет, а очки за наиболее удачные прыжки суммируются. Так получается итоговый результат в финале. Но трюки в этих двух удачных попытках должны отличаться.
Оценки спортсменам выставляют шесть судей по шкале от 1 до 100. Они смотрят на сложность прыжка, качество приземления, исполнение и амплитуду. Лучшая и худшая оценки судей в зачет не идут. Из оценок, выставленных остальными четырьмя арбитрами, выводится средний балл.
Кто фаворит на Олимпиаде. В прошлом сезоне Кубок мира в зачете
Одинаковое количество очков с Марком в прошлом сезоне Кубка мира набрал его соотечественник Макс Парро. На последних пяти зимних X Games в Аспене он четыре раза был первым, и только в 2015-м опускался на вторую строчку.
Действующим чемпионом мира в
У наших спортсменов такого послужного списка нет, но шансы на подиум есть. 19-летний Влад Хадарин в прошлом году дебютировал на Кубке мира, выиграв этап в Москве. А у 20-летнего Антона Мамаева уже есть опыт выступления на двух чемпионатах мира (они проходят раз в два года) и бронза этапа Кубка мира в Квебеке в феврале 2017-го.
В соревнованиях женщин фаворитом является Анна Гассер из Австрии. В прошлом сезоне она стала обладательницей Кубка мира, в том числе победив на этапе в Пхенчхане. Также ей досталось золото чемпионата мира.
Сборную олимпийских атлетов из России представит Софья Федорова. Ее лучший результат на Кубке мира — четвертое место на этапе в Пекине. А последний чемпионат мира завершила на 13-м месте. Софье — 19 лет. Она проводит только свой второй взрослый сезон.
Конькобежный спорт.
В 2014 году для поднятия рейтингов конькобежного спорта ISU решила приравнять
В конькобежном спорте привыкли бежать по своей дорожке, не маневрируя между соперниками и не толкая их. Зато дисциплина понравилась тем, кто пришел из других, контактных видов спорта —
В 2015-м
Как определяется победитель. В отличие от
Но места с 4 по 24 распределяются иначе. На 16 кругах дистанции будут три промежуточных финиша. Первый, кто пересечет линию одного такого промежуточного финиша, получит 5 очков, второй — 3, третий — 1. Затем эти набранные на дистанции очки и дадут преимущество тем, кто борется за места повыше. Если ты рассчитываешь попасть на олимпийский подиум, то думать о промежуточных победах не стоит. Очки медалей не принесут.
Кто фаворит на Олимпиаде. Главными претендентами на победу являются корейские конькобежцы, как в мужских, так и в женских соревнованиях. Ли Сын Хун дважды выигрывал зачет Кубка мира в этой дисциплине, становился чемпионом мира в 2016-м. А еще у него есть победы на мировых форумах в
Составить конкуренцию хозяевам попробуют голландцы, японцы и американцы. У наших спортсменов шансов в этой дисциплине нет.
Горнолыжный спорт. Командные соревнования
Дисциплина также включена в программу Олимпиады
Впервые формат командных соревнований на чемпионатах мира попробовали в 2005 году. С тех пор командный турнир не проводился только один раз — в 2009-м
Как определяется победитель. Из 16 команд формируется сетка
В каждом противостоянии двух сборных четыре заезда. По одному участнику из команд (они должны быть одного пола) стартуют одновременно на параллельных спусках. Победитель заезда приносит одно очко своей команде. Дальше на старт выходит следующая пара участников. Если по итогам четырех заездов счет в противостоянии 2:2, то в следующий раунд проходит команда с минимальным суммарным временем лучшей женщины и лучшего мужчины.
Бывает, что оба спортсмена в заезде падают и не добираются до финиша. В таком случае очко достается тому, кто проехал большее расстояние.
Кто фаворит на Олимпиаде. Традиционно сильная команда у австрийцев. Высокие места в индивидуальных дисциплинах у них занимают как женщины, так и мужчины. Из шести командных соревнований на чемпионатах мира они выиграли половину. Но на последнем турнире у сборной Австрии произошла осечка. В четвертьфинале они неожиданно проиграли команде Швеции. При этом общий зачет того чемпионата мира (за счет побед в индивидуальных дисциплинах) они выиграли.
На Олимпиаде за золото поборются команда Германии, а также действующие чемпионы мира — французы. У нас в этой дисциплине не наберется боеспособный состав. На чемпионатах мира наша сборная ни разу не проходила дальше стадии 1/8.
Керлинг.
Первые упоминания о керлинге появились в шестнадцатом веке, этот вид спорта был на первых Играх в Шамони в 1924 (правда, в качестве демонстрационного), стал олимпийским в 1998-м, а идея сделать смешанные пары пришла только в начале двадцать первого века.
До своего первого чемпионата мира
Как определяется победитель. Цель в
То, что сразу бросается в глаза: в команде всего два человека — мужчина и женщина, и абсолютно нет замен. Матчи длятся восемь эндов, а не десять. Камней в каждом энде у команд по шесть, а не по восемь. Причем один свой камень команды не бросают, а расставляют на площадке. И еще несколько деталей.
На Олимпиаде в Пхенчхане турнир смешанных пар — скоротечный. Всего одна группа из восьми сильнейших сборных мира. Каждый играет с каждым. По итогам группового этапа четыре лучших команды попадают в полуфинал. Сборная, занявшая первое место в группе играет с четвертой, вторая — с третьей. Проигравшие команды в полуфинале спорят за бронзу, победившие — за золото.
Кто фаворит на Олимпиаде. Именно в этой дисциплине Россия впервые стала чемпионами мира по керлингу. В 2016 году Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли турнир среди смешанных пар. Они же и представляют нашу страну на Олимпиаде в Пхенчхане. В мировом рейтинге занимают четвертое место.
Лидером рейтинга является команда Канады, а действующим чемпионом мира — сборная Швейцарии. За высокие места на Олимпиаде также могут побороться пары из Норвегии, Китая, США и Кореи. Явным аутсайдером на турнире выглядит только сборная Финляндии. Их дуэт уже проиграл в Пхенчхане три стартовых матча.
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