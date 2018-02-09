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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 21:25 | Фигурное катание | Lenta.Ru

Ягудин пристыдил российского фигуриста Коляду за провал на Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин раскритиковал российского фигуриста Михаила Коляду за выступление в короткой программе в рамках командных соревнований на Играх-2018. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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© РИА "Новости"

«Не могу обсуждать его психологическое и физическое состояние, поскольку не владею информацией. Но так кататься в любом случае нельзя. Ты — лидер сборной России, и это к чему-то обязывает, так ведь? Как можно было совсем остаться без прыжков?» — недоумевал Ягудин.

Бывший фигурист признал, что Коляда провалился, и обвинил в этом как самого спортсмена, так и членов его команды. «Они его подвели, а он не оправдал надежд. Виноваты все», — подытожил Ягудин.

Ранее 9 февраля фигуристы-одиночники открывали командные соревнования на Олимпиаде. Во время короткой программы Коляда дважды упал и набрал 74,36 балла, заняв восьмое место из десяти. Он принес российской команде три очка.

В соревнования пар российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова занял первое место, набрав 80,92 балла. Вторыми стали канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57 балла), третьими — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (76,36 балла).

Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде проходят с 9 по 12 февраля. 11 февраля в борьбу вступят танцевальные дуэты и женщины-одиночницы.

Олимпиада в Пхенчхане официально стартовала 9 февраля. Игры продлятся до 25 февраля.
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Фигурное катание

Фигурное катание: ужасный старт и третье место

Фигурное катание: ужасный старт и третье место

Россияне расположились на третьей текущей позиции по итогам первого соревновательного дня олимпийского командного турнира фигуристов — после неудачи Михаила Коляды, ставшего лишь восьмым, ситуацию удалось исправить паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов, одержавшей победу в короткой программе. По окончании проката партнер в разговоре с журналистами выразил надежду, что впоследствии российской команде все-таки удастся догнать конкурентов в борьбе за золото.
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