Ягудин пристыдил российского фигуриста Коляду за провал на Олимпиаде

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«Не могу обсуждать его психологическое и физическое состояние, поскольку не владею информацией. Но так кататься в любом случае нельзя. Ты — лидер сборной России, и это к чему-то обязывает, так ведь? Как можно было совсем остаться без прыжков?» — недоумевал Ягудин.

Бывший фигурист признал, что Коляда провалился, и обвинил в этом как самого спортсмена, так и членов его команды. «Они его подвели, а он не оправдал надежд. Виноваты все», — подытожил Ягудин.

Ранее 9 февраля фигуристы-одиночники открывали командные соревнования на Олимпиаде. Во время короткой программы Коляда дважды упал и набрал 74,36 балла, заняв восьмое место из десяти. Он принес российской команде три очка.

В соревнования пар российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова занял первое место, набрав 80,92 балла. Вторыми стали канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57 балла), третьими — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (76,36 балла).

Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде проходят с 9 по 12 февраля. 11 февраля в борьбу вступят танцевальные дуэты и женщины-одиночницы.

Олимпиада в Пхенчхане официально стартовала 9 февраля. Игры продлятся до 25 февраля.

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