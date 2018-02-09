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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32511263/
9 февраля 2018, 20:26 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

CAS опубликовал мотивировочную часть по 47 россиянам

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений по 47 российским спортсменам и тренерам, не допущенным до участия в Олимпиаде-2018.

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В решении отмечается, что истцы не смогли доказать, что неполучение приглашения на Игры является дискриминационным. Отмечается, что МОК вправе отказать в участии спортсменам по своему усмотрению.

Сегодня выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.

Полностью мотивировочная часть по российским спортсменам доступна на сайте CAS в двух частях: 13 спортсменов и 2 тренера, оправданных ранее CAS, и отстраненные комиссией Фурнейрон.

© Ньюстюб
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