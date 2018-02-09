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«Стаффан Кронвалль — опытнейший хоккеист, капитан российской команды КХЛ, и это уже уникально. Он здорово помогает в раздевалке. У Патрика Херсли один из лучших бросков в КХЛ, а возможно, что и среди всех участников Олимпиады.

История Александра Бергстрёма, наверное, самая интересная в этой команде. Он долго играл во второй шведской лиге, но затем случился переломный прошлый сезон. Выход в элиту, отличная результативность, вызов в сборную, как итог — приглашение в КХЛ. В «Сибири» сформировалась суперсвязка Бергстрём — Закриссон.