Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32511250/
9 февраля 2018, 20:31 | Хоккей | Чемпионат.com

Грёнборг: Фаворитом ОИ-2018 назвал бы Россию, задача Швеции — взять медаль

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг поделился ожиданиями от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Стаффан Кронвалль — опытнейший хоккеист, капитан российской команды КХЛ, и это уже уникально. Он здорово помогает в раздевалке. У Патрика Херсли один из лучших бросков в КХЛ, а возможно, что и среди всех участников Олимпиады.

История Александра Бергстрёма, наверное, самая интересная в этой команде. Он долго играл во второй шведской лиге, но затем случился переломный прошлый сезон. Выход в элиту, отличная результативность, вызов в сборную, как итог — приглашение в КХЛ. В «Сибири» сформировалась суперсвязка Бергстрём — Закриссон.

Надеемся на большой опыт игры в КХЛ и лидерские качества Антона Ландера, которого я знаю по совместной работе в молодёжной команде. Линус Умарк — очень интересный хоккеист. Очевидно, что он суперзвезда в Швеции, и я догадываюсь, что и в КХЛ. Он будет ключевым игроком нашей команды.

Мы будем соревноваться с равными командами, при этом ставим задачу взять медаль. Что касается фаворитов, назвал бы российскую команду. В ней собраны лучшие игроки КХЛ, многие из которых имеют большой опыт игры за океаном, причём там одни из лучших. Но Олимпиада — скоротечный турнир, на котором может случиться всё что угодно, — цитирует Грёнборга пресс-служба КХЛ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Сенсация! Родченков впервые показал своё лицо после пластической операции

«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня

Губерниев жестко о решении CAS: "Если ты не из России, жри допинг"

Наших не допустили, а норвежцам МОК разрешили ввезти 6 тыс. доз препаратов
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?