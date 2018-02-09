Грёнборг: Фаворитом ОИ-2018 назвал бы Россию, задача Швеции — взять медаль
Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг поделился ожиданиями от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Стаффан Кронвалль — опытнейший хоккеист, капитан российской команды КХЛ, и это уже уникально. Он здорово помогает в раздевалке. У Патрика Херсли один из лучших бросков в КХЛ, а возможно, что и среди всех участников Олимпиады.
История Александра Бергстрёма, наверное, самая интересная в этой команде. Он долго играл во второй шведской лиге, но затем случился переломный прошлый сезон. Выход в элиту, отличная результативность, вызов в сборную, как итог — приглашение в КХЛ. В «Сибири» сформировалась суперсвязка Бергстрём — Закриссон.
Надеемся на большой опыт игры в КХЛ и лидерские качества Антона Ландера, которого я знаю по совместной работе в молодёжной команде. Линус Умарк — очень интересный хоккеист. Очевидно, что он суперзвезда в Швеции, и я догадываюсь, что и в КХЛ. Он будет ключевым игроком нашей команды.
Мы будем соревноваться с равными командами, при этом ставим задачу взять медаль. Что касается фаворитов, назвал бы российскую команду. В ней собраны лучшие игроки КХЛ, многие из которых имеют большой опыт игры за океаном, причём там одни из лучших. Но Олимпиада — скоротечный турнир, на котором может случиться всё что угодно, — цитирует Грёнборга
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter