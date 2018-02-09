Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32511046/
9 февраля 2018, 19:38 | Олимпизм | Р-Спорт

Депутат Свищев: Иск россиян в суд Швейцарии отозван, поскольку ОИ уже начались

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Иски российских спортсменов в суд Швейцарии на недопуск на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане были отозваны, потому что Игры уже начались, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Отозваны иски по недопуску на Олимпийские игры? Сами понимаем, что уже Олимпиада в разгаре, прошло несколько игровых дней. Конечно, дальнейшая борьба за участие на этой Олимпиаде не имеет смысла», — сказал Свищев по телефону.

Ранее сообщалось, что иски российских спортсменов на недопуск к участию в Играх-2018, поданные в суд Швейцарии, отозваны. Причина отзыва исков в заявлении суда не называлась.

В пятницу выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане отклонило иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи, но впоследствии оправданы CAS.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

CAS пошёл в отказ: почему у 47 российских спортсменов не было шанса поехать на ОИ

Американский телеканал показал Родченкова после пластической операции

Российским спортсменам разрешили носить шапку-триколор на ОИ-2018

МОК устроил досмотр российской экипировки в олимпийской деревне
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?