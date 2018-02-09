Депутат Свищев: Иск россиян в суд Швейцарии отозван, поскольку ОИ уже начались
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Иски российских спортсменов в суд Швейцарии на недопуск на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане были отозваны, потому что Игры уже начались, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
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«Отозваны иски по недопуску на Олимпийские игры? Сами понимаем, что уже Олимпиада в разгаре, прошло несколько игровых дней. Конечно, дальнейшая борьба за участие на этой Олимпиаде не имеет смысла», — сказал Свищев по телефону.
Ранее сообщалось, что иски российских спортсменов на недопуск к участию в Играх-2018, поданные в суд Швейцарии, отозваны. Причина отзыва исков в заявлении суда не называлась.
В пятницу выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане отклонило иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи, но впоследствии оправданы CAS.
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