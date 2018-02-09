США в Пхёнчхане-2018: в надежде на ещё одно «Чудо на льду»

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Мы продолжаем цикл статей об участниках хоккейного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. На очереди сборная Соединённых Штатов Америки.

История выступлений: золото Лейк-Плэсида и два серебра с энхаэловцами

Американцы лишь два раза становились олимпийскими чемпионами по хоккею, и оба раза достаточно давно. Впервые «звёздно-полосатые» узнали вкус победы на домашних Играх в Скво-Вэлли в 1960 году, когда в двухкруговом турнире сборная США оказалась сильнее и канадцев, ставших вторыми, и сборной СССР, завоевавшей бронзу. Второй триумф американской команды до сих пор остаётся гордостью всех заокеанских болельщиков и занозой в сердце у наших: в 1980-м на льду олимпийского Лейк-Плэсида произошло «Чудо на льду», и странная команда во главе с Майком Эрузионе обыграла легендарную советскую «красную машину».

После этого американцы долго были без медалей, пока уже в эпоху участия игроков НХЛ не добрались до серебра в опять-таки домашнем Солт-Лейк-Сити. В 2010-м в Ванкувере Северная Америка увидела финал мечты, где победа в овертайме досталась Канаде, а американская сборная вновь взяла серебро. На прошлой Олимпиаде в Сочи подопечные Дэна Байлсмы финишировали четвёртыми, уступив бронзу финнам.

Главный тренер. Тони Грэнато

Грэнато в 2001 году завершил карьеру хоккеиста, запомнившись болельщикам неплохой техникой, скоростью и выигранным за четыре года до этого «Билл Мастертон Трофи». Сразу после перехода на тренерскую работу он вошёл в штаб Боба Хартли, который тогда возглавлял «Колорадо», а когда Хартли уволили, стал главным. В этой роли он смог добыть для «лавин» первое место в дивизионе, но в плей-офф «Эвеланш» два года подряд не смог пройти рубеж второго раунда, и Грэнато пришлось уйти. В сезоне-2008/09 Тони снова встал у руля «Колорадо», но «лавины» не попали в плей-офф, и тренерскую карьеру на уровне НХЛ Грэнато пришлось притормозить.

Специалист работал в штабах «Питтсбурга» и «Детройта», а затем вернулся в свою альма-матер — университет Висконсина. В августе прошлого года он был назначен главным тренером сборной США и попытается передать молодой команде опыт своих выступлений на Олимпиаде-1988 в Калгари. Одним из его помощников будет многолетний капитан сборной США и четырёхкратный олимпиец Крис Челиос.

Стоит отметить, что штаб американцев понёс серьёзную потерю незадолго до старта Олимпиады, когда в конце января скончался генеральный менеджер команды Джим Юханссон.

Состав

Главной звездой американской команды будет ветеран Брайан Джионта — нападающий, сыгравший в НХЛ более 1000 матчей. 39-летний форвард отыграл 14 сезонов за «Нью-Джерси», «Монреаль» и «Баффало», а ещё совсем недавно был капитаном «клинков». Однако найти себе работодателя в НХЛ Джионта не смог и согласился на предложение сыграть напоследок на Олимпийских играх.

Четверо игроков представляют сборные колледжей, трое призваны из АХЛ. Представителей КХЛ у американцев пятеро, причём трое из них защищают цвета «Йокерита». «У нас отлично сочетание молодых талантов и ветеранов с большим опытом выступлений на международном уровне», — сказал защитник Боб Сангинетти.

Вратари : Райан Запольски («Йокерит», КХЛ), Брэндон Максвелл («Млада-Болеслав», Чехия), Дэвид Леджио, «Мюнхен», DEL).

Защитники : Чад Биллинc («Линчёпинг», SHL), Джонатон Блум (ХК «Сочи», КХЛ), Уилл Борген (Государственный университет Сент-Клауда), Мэттью Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон («Брюнэс», SHL), Бобби Сангинетти («Лугано», NLA), Ноа Велш («Вёкше», SHL), Джеймс Висневски («Кассель», второй дивизион чемпионата Германии).

Нападающие : Марк Аркобелло («Берн», NLA), Крис Бурк («Хёрши Бирз», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки Адмиралз», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет), Чад Коларик («Адлер», DEL), Брок Литтл («Давос», NLA), Джон МакКарти («Сан-Хосе Барраккуда», АХЛ), Брайан О’Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Рой («Цуг», NLA), Джим Слэйтер («Гёттерон», NLA), Райан Стоа («Спартак», КХЛ), Трой Терри (Денверский университет).

Турнирные амбиции

Американцы — соперники сборной России по групповому этапу, но вряд ли их амбиции простираются дальше четвертьфинала. Впрочем, по традиции команды из Северной Америки достаточно спокойно начинают турнир и прибавляют по его ходу. При удачном стечении обстоятельств и надёжной игре вратарей сборной США будет по силам войти в четвёрку сильнейших.