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9 февраля 2018, 19:47 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Горди Дуайер: Сборная России — фаворит Олимпиады

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер отметил, что считает сборную России фаворитом хоккейного турнира Олимпиады-2018. По его словам, медали также достанутся Канаде и Швеции.

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© РИА "Новости"

— Мне очень нравится Олимпиада, — заявил Дуайер. — Когда есть возможность посмотреть игры, это отлично. Считаю, что фаворитами хоккейного турнира являются россияне. У них самая талантливая команда. Но нельзя сбрасывать со счетов и Канаду. Представители НХЛ не поехали на Игры, но и в Европе есть много хороших канадцев. В общем, у Канады и Швеции тоже неплохие команды.

Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.
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Хоккей

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