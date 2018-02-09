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— Мне очень нравится Олимпиада, — заявил Дуайер. — Когда есть возможность посмотреть игры, это отлично. Считаю, что фаворитами хоккейного турнира являются россияне. У них самая талантливая команда. Но нельзя сбрасывать со счетов и Канаду. Представители НХЛ не поехали на Игры, но и в Европе есть много хороших канадцев. В общем, у Канады и Швеции тоже неплохие команды.

Напомним, первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.