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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 19:44 | Олимпизм | Чемпионат.com

Олимпиада-2018. День первый. Медалей не ждём?

10 февраля на Олимпиаде будет разыграно пять комплектов наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы российских атлетов.

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© РИА "Новости"

Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены открытыми, а это значит, что уже в ближайшие часы в Южной Корее будут разыграны первые комплекты наград. Пока немного — всего пять. Однако посмотреть будет на что, в том числе и тем, кто следит только за российскими спортсменами.

Самая первая медаль Олимпиады будет разыграна в женском скиатлоне. Российские лыжницы Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова и Наталья Непряева постараются занять как можно более высокое место. Но, положа руку на сердце, их шансы добраться до олимпийского пьедестала крайне малы. Без России обойдётся и сражение за награды в биатлоне. Там станет известно имя олимпийской чемпионки в спринте. При всём уважении к Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой шансов на равных биться с более опытными и быстрыми соперницами у них почти нет. Так что будем просто наслаждаться красивой борьбой за медали Игр.

Все четыре российских прыгуна с трамплина успешно преодолели квалификацию на нормальном трамплине, вот только на попадание в призовую тройку никто из них, к сожалению, не претендует. Лучший из наших Евгений Климов занял по итогам предварительного раунда лишь 12-е место. В финале россияне, конечно, постараются улучшить свои позиции, но до медалей не дотянутся.

В шорт-треке нашу страну будут представлять Семён Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. И, пожалуй, именно у Семёна наиболее высокие шансы принести России медаль в первый день олимпийского турнира. На дистанции 1500 метров он становился чемпионом мира в 2015-м, а в олимпийском сезоне завоёвывал серебро чемпионата Европы. На льду в шорт-треке может случиться всё, что угодно, и, может быть, удача будет благоволить Елистратову.

На большом ледовом овале же блеснуть постарается Наталья Воронина. 3000 метров — её любимая дистанция, но в каком состоянии и настроении она окажется перед финалом, сказать трудно. Если всё будет в полном порядке, то небольшие шансы на медаль у Ворониной есть.

В кёрлинге время разыгрывать медали ещё не пришло, однако если вы живёте в восточной части нашей необъятной страны или почему-то не спите ночами, настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на решающие матчи российской пары на групповом этапе турнира. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли стартовую встречу американцам, но следующие три поединка выиграли и теперь делят первое место с канадцами, норвежцами и швейцарцами. Победа в матче пятого тура над Южной Кореей практически гарантирует нашей паре место в полуфинале турнира и великолепные шансы на медаль Игр.

В первый день Олимпиады в бой вступят саночники — Семён Павличенко, Роман Репилов и Степан Фёдоров. Им предстоит провести два первых соревновательных заезда из четырёх, так что в субботу станет понятно, насколько основательны притязания россиян на медаль в санях. Сноубордист Владислав Хадарин попытается показать достойный результат в квалификации слоупстайла, а российские шорт-трекистки — отобраться в финал командной гонки.

10 февраля. Суббота. День первый

Расписание финалов. Разыгрывается пять комплектов наград

10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
15:28. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м
16:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин.

Полное расписание соревнований

03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Китай — США
03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Норвегия — Финляндия
03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария
03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Южная Корея — Россия
04:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
10:40. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Япония — Швеция
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Предварительный раунд
13:10. Санный спорт. Мужчины. 1-й и 2-й заезды
13:44. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Предварительный раунд
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Финал
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Россия — Канада
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Швейцария — Южная Корея
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Норвегия — США
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Финляндия — Китай
14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
14:21. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Полуфиналы
14:52. Шорт-трек. Женщины. 3000 м. Предварительные забеги
15:10. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Швейцария — Корея
15:22. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал В 
15:28. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал А 
15:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Первый раунд
16:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Финальный раунд.
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