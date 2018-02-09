Олимпиада-2018. День первый. Медалей не ждём?
10 февраля на Олимпиаде будет разыграно пять комплектов наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы российских атлетов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены открытыми, а это значит, что уже в ближайшие часы в Южной Корее будут разыграны первые комплекты наград. Пока немного — всего пять. Однако посмотреть будет на что, в том числе и тем, кто следит только за российскими спортсменами.
Самая первая медаль Олимпиады будет разыграна в женском скиатлоне. Российские лыжницы Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова и Наталья Непряева постараются занять как можно более высокое место. Но, положа руку на сердце, их шансы добраться до олимпийского пьедестала крайне малы. Без России обойдётся и сражение за награды в биатлоне. Там станет известно имя олимпийской чемпионки в спринте. При всём уважении к Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой шансов на равных биться с более опытными и быстрыми соперницами у них почти нет. Так что будем просто наслаждаться красивой борьбой за медали Игр.
Все четыре российских прыгуна с трамплина успешно преодолели квалификацию на нормальном трамплине, вот только на попадание в призовую тройку никто из них, к сожалению, не претендует. Лучший из наших Евгений Климов занял по итогам предварительного раунда лишь 12-е место. В финале россияне, конечно, постараются улучшить свои позиции, но до медалей не дотянутся.
В
На большом ледовом овале же блеснуть постарается Наталья Воронина. 3000 метров — её любимая дистанция, но в каком состоянии и настроении она окажется перед финалом, сказать трудно. Если всё будет в полном порядке, то небольшие шансы на медаль у Ворониной есть.
В кёрлинге время разыгрывать медали ещё не пришло, однако если вы живёте в восточной части нашей необъятной страны или
В первый день Олимпиады в бой вступят саночники — Семён Павличенко, Роман Репилов и Степан Фёдоров. Им предстоит провести два первых соревновательных заезда из четырёх, так что в субботу станет понятно, насколько основательны притязания россиян на медаль в санях. Сноубордист Владислав Хадарин попытается показать достойный результат в квалификации слоупстайла, а российские
10 февраля. Суббота. День первый
Расписание финалов. Разыгрывается пять комплектов наград
10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
15:28.
16:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин.
Полное расписание соревнований
03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Китай — США
03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Норвегия — Финляндия
03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария
03:05. Кёрлинг. Микст. 5-й тур. Южная Корея — Россия
04:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
10:40. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Япония — Швеция
13:00.
13:10. Санный спорт. Мужчины. 1-й и 2-й заезды
13:44.
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Финал
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Россия — Канада
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Швейцария — Южная Корея
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Норвегия — США
14:05. Кёрлинг. Микст. 6-й тур. Финляндия — Китай
14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
14:21.
14:52.
15:10. Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа В. Швейцария — Корея
15:22.
15:28.
15:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Первый раунд
16:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Финальный раунд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter