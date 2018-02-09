Олимпиада-2018. День первый. Медалей не ждём?

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Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены открытыми, а это значит, что уже в ближайшие часы в Южной Корее будут разыграны первые комплекты наград. Пока немного — всего пять. Однако посмотреть будет на что, в том числе и тем, кто следит только за российскими спортсменами.

Самая первая медаль Олимпиады будет разыграна в женском скиатлоне. Российские лыжницы Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова и Наталья Непряева постараются занять как можно более высокое место. Но, положа руку на сердце, их шансы добраться до олимпийского пьедестала крайне малы. Без России обойдётся и сражение за награды в биатлоне. Там станет известно имя олимпийской чемпионки в спринте. При всём уважении к Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой шансов на равных биться с более опытными и быстрыми соперницами у них почти нет. Так что будем просто наслаждаться красивой борьбой за медали Игр.

Все четыре российских прыгуна с трамплина успешно преодолели квалификацию на нормальном трамплине, вот только на попадание в призовую тройку никто из них, к сожалению, не претендует. Лучший из наших Евгений Климов занял по итогам предварительного раунда лишь 12-е место. В финале россияне, конечно, постараются улучшить свои позиции, но до медалей не дотянутся.

В шорт-треке нашу страну будут представлять Семён Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. И, пожалуй, именно у Семёна наиболее высокие шансы принести России медаль в первый день олимпийского турнира. На дистанции 1500 метров он становился чемпионом мира в 2015-м, а в олимпийском сезоне завоёвывал серебро чемпионата Европы. На льду в шорт-треке может случиться всё, что угодно, и, может быть, удача будет благоволить Елистратову.

На большом ледовом овале же блеснуть постарается Наталья Воронина. 3000 метров — её любимая дистанция, но в каком состоянии и настроении она окажется перед финалом, сказать трудно. Если всё будет в полном порядке, то небольшие шансы на медаль у Ворониной есть.

В кёрлинге время разыгрывать медали ещё не пришло, однако если вы живёте в восточной части нашей необъятной страны или почему-то не спите ночами, настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на решающие матчи российской пары на групповом этапе турнира. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли стартовую встречу американцам, но следующие три поединка выиграли и теперь делят первое место с канадцами, норвежцами и швейцарцами. Победа в матче пятого тура над Южной Кореей практически гарантирует нашей паре место в полуфинале турнира и великолепные шансы на медаль Игр.

В первый день Олимпиады в бой вступят саночники — Семён Павличенко, Роман Репилов и Степан Фёдоров. Им предстоит провести два первых соревновательных заезда из четырёх, так что в субботу станет понятно, насколько основательны притязания россиян на медаль в санях. Сноубордист Владислав Хадарин попытается показать достойный результат в квалификации слоупстайла, а российские шорт-трекистки — отобраться в финал командной гонки.

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10 февраля. Суббота. День первый

Расписание финалов. Разыгрывается пять комплектов наград

10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км

15:28. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

16:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин.

Полное расписание соревнований