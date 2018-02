«Недопущенные до Игр еще покажут, на что способны»

Мы, спортсмены Сборной России ?? и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте. Да, нас не допустили до игр, но есть другие Российские спортсмены, которым надо сконцентрировать на своём деле, которым необходима наша поддержка. Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя. В любом случаи это Олимпийские Игры, главный старт четырёхлетия. Мы в вас верим !!! А у нас, не допущенных до игр, будут новые старты, где мы покажем на что способны. ???????? #веримвкоманду #спортбезполитики? #внадежденалучшее

A post shared by Sergei Ustiugov (@sergei86m) on Feb 9, 2018 at 2:38am PST