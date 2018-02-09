«Недопущенные до Игр еще покажут, на что способны»
Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия зимних Олимпийских игр — 2018 отклонил апелляции 47 россиян, которые пытались оспорить свое неприглашение в Пхенчхан со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Отстраненный лидер отечественных лыжников Сергей Устюгов пообещал, что не допущенные спортсмены еще покажут себя, а сильнейший
шорт-трекист Виктор Ан заявил о своем безразличии к Пхенчхану.
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Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), функционирующая в столице зимних Олимпийских игр 2018 года — южнокорейском Пхенчхане, 9 февраля приняла решение отклонить апелляции 47 россиян, которые претендовали на участие в главных стартах четырехлетия, но по разным причинам не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).
Команда «Олимпийцев из России» (так называется наша сборная, выступающая под нейтральным флагом) лишилась последней надежды на участие в Играх нескольких своих лидеров.
Так, свои умения не покажет в Корее сильнейший лыжник страны Сергей Устюгов. Спортсмен уже поделился мыслями о своем недопуске до Олимпиады в инстаграме.
«Мы — спортсмены сборной России и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте. Да, нас не допустили до Игр, но есть другие российские спортсмены, которым надо сконцентрироваться на своем деле, которым необходима наша поддержка, — заметил Устюгов в посте. — Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя. В любом случае это Олимпийские игры, главный старт четырехлетия. Мы в вас верим!!! А у нас, недопущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны.
К этому трогательному обращению победитель многодневной гонки «Тур де Ски» добавил хэштеги #веримвкоманду, #спортбезполитики и #внадежденалучшее.
Также своим мнением о вынужденной необходимости пропустить Игры поделился шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выступающий за Россию с 2011 года.
Для него участие в Олимпиаде-2018 было особенно принципиальным моментом, поскольку Виктор является южнокорейцем по происхождению и семь лет назад принял решение сменить гражданство
Узнав об отклонении своей апелляции в Спортивный суд,
«Жаль, что мне отказали в приглашении на Игры без причины. Разумеется, Олимпиада — это очень особенное событие, но мне уже не важно, ехать туда или нет, — после того, меня решили не приглашать, — подчеркнул Ан. — Но, конечно, я буду болеть за нашу сборную и поддерживать ее».
Уже стало известно, что
«Виктор Ан и все наши
Неприглашенных спортсменов также поддержал министр спорта России Павел Колобков, который призвал сосредоточиться на позитиве.
«Сегодняшнее решение CAS, который отклонил иски россиян о неприглашении на Олимпийские игры, не отменяет того факта, что на прошлой неделе Спортивный суд снял пожизненную дисквалификацию со всех 39 спортсменов, а 28 из них были полностью оправданы. И это самая главная победа», — отметил чиновник.
Стоит отметить, что юристы, представлявшие интересы российских спортсменов перед выездной комиссией CAS, считают решение МОК не высылать приглашения очередным действием в рамках общей политики санкций против России.
«Решение МОК о неприглашении наших клиентов — это закамуфлированные санкции. Наши клиенты — это “чистые” спортсмены, которые были поставлены в то же положение, что и атлеты, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил и отстранены. Но, в отличие от олимпийцев, обвиненных в нарушении антидопинговых правил, россиянам не дали точного обоснования, почему они не приглашены, и даже не дали возможности доказать, что такие обоснования не верны», — гласит заявление швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд».
Напомним, 32 российских атлета были не допущены до Игр без указания конкретных причин, лишь на основании 17 общих критериев, обнародованных на официальном сайте МОК, — при том, что до этого момента они ни разу не были уличены в употреблении допинга.
В число этих «отверженных», помимо Устюгова и Ана, вошел лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, хоккеисты Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Еще 13 спортсменов и два тренера не были приглашены
1 февраля CAS оправдал этих россиян, но приглашения от МОК на главные старты четырехлетия им так и не пришло. Более того, спустя неделю выездная комиссия CAS признала, что в недопуске отечественных спортсменов в Пхенчхан нет ничего дискриминационного.
«Суд установил, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым. Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом», — говорится в вердикте CAS.
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