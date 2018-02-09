Зачем нужен поддельный Родченков

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Жажда крови

Стучат нам, стучат. Прямо из-под дна. Похоже, всё настолько запущено, что никого уже даже не волнует правдоподобность событий. Нужно, чтобы они просто были…

Григорий Родченков показал своё новое лицо. В прямом эфире, без чёрных квадратов и изменений голоса. Человек, которого как минимум пару лет просто не было, явился ярко и внезапно. Сразу же после принятия CAS решения по россиянам и поставившего этим решением точку в списке приглашений.

И первое, что сделал человек, — немедленно обвинил Путина в том, что он, конечно же, мечтает Григория Родченкова убить. Есть и пить не может, лишь крови безвинной жаждет.

Узнают, подкараулят, убьют

В какой-то прошлой жизни, всего несколько лет назад, это выглядело бы дикостью. Позорной для тех, кто её исполняет, и совсем несмешной. Но не сейчас. Сейчас эта фантасмагория просто должна существовать в природе. Логике не поддаётся, но этого и не требуется.

Вот реально, как всё красиво складывается: в нужный и важный момент Григорий Родченков не смог появиться в судах для дачи показаний. И когда на этом стали непреклонно настаивать, возник вариант по видео: без лица и с изменённым голосом. Почему так? Вопрос национальной безопасности, конечно. Ведь ему уже сделали операцию по изменению лица, если его показать — операция насмарку. Узнают, подкараулят и убьют.

Но вот сегодня нового Родченкова показывают по всем каналам. Фас, профиль, отпечатки пальцев. Голоса не меняют. Смотрите все, пересматривайте, видео доступно. И голос-то ах как похож, и мочки ушей прям как у него. Ну, всё указывает — он, Гриша.

Зачем?

А вот это хороший вопрос. В этом нет никакого смысла, если только какие-то службы не пытаются убедить мир, что вот это и есть Родченков. Когда-то это нужно было сделать, ведь невозможно каждый раз показывать чёрный квадрат с загробным голосом. Вот, показали. И теперь этот человек может нести всё, что угодно. Хотя он (или не он) давно уже несёт — и про килограммы ЭПО, и про Зайцеву, и про Путина. Про то, что он всё знал. Идеальная схема, не правда ли?

Ведь никто из вас не думает, что у них в специальных службах работают идиоты. Которые для такой подделки наивно готовы были использовать афроамериканца-качка. И что гримёры лучших компаний Голливуда, создающих инопланетян, зомби и супергероев — олушки. И что многократно записанный ранее голос трудно смоделировать и просто наложить дорожку обычной озвучкой. Никто ведь так не думает, ПРАВДА?

И теперь весь заинтересованный мир будет проглатывать от нью-Родченкова всё, что он скажет. Буквально всё и везде. И понятно, что никто не собирается его убивать, в этом просто нет смысла. И старого никто не собирался. Вот выкрасть и привезти в Кремль — другое дело. Там придётся каяться и сознаваться во вранье. А дальше для МОК, ВАДА и много ещё для кого настанет время быть очень бледными.

Настоящий Родченков давно мёртв

Вот и в специальных службах это хорошо понимают. Живой Родченков (ну, или относительно свободный) для них сейчас опаснее, чем для нас. И он им не нужен, потому что всё, что знал, — давно сказал. Хоть правду, хоть ложь. А сейчас требуются новые и всё более шокирующие воспоминания. Придумать их несложно, а вот вынести в мир…

Поэтому и нет сомнений, что настоящий Родченков давно мёртв или сидит где-то в районе Гуантанамо. Во втором варианте, кстати, теперь тоже смысла нет: этого человека просто нет, и он больше никак не сможет помочь в борьбе с Россией и допингом. А вот новый Родченков — ещё как может. И не только новыми и шокирующими воспоминаниями.

А ещё и собственным трупом с ножом в спине. И с отпечатками пальцев офицера-водопроводчика на рукоятке. И случайно обронённым удостоверением.

Тупо?

Да, но логика давно не важна. Главное, чтобы это просто было.