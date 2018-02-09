Зачем нужен поддельный Родченков
Родченкова показали внезапно и даже нагло. Хотя прятали годами и показания в судах не разрешали давать. Почему эта подделка вылезла сейчас?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Жажда крови
Стучат нам, стучат. Прямо
Григорий Родченков показал своё новое лицо. В прямом эфире, без чёрных квадратов и изменений голоса. Человек, которого как минимум пару лет просто не было, явился ярко и внезапно. Сразу же после принятия CAS решения по россиянам и поставившего этим решением точку в списке приглашений.
И первое, что сделал человек, — немедленно обвинил Путина в том, что он, конечно же, мечтает Григория Родченкова убить. Есть и пить не может, лишь крови безвинной жаждет.
Узнают, подкараулят, убьют
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Вот реально, как всё красиво складывается: в нужный и важный момент Григорий Родченков не смог появиться в судах для дачи показаний. И когда на этом стали непреклонно настаивать, возник вариант по видео: без лица и с изменённым голосом. Почему так? Вопрос национальной безопасности, конечно. Ведь ему уже сделали операцию по изменению лица, если его показать — операция насмарку. Узнают, подкараулят и убьют.
Но вот сегодня нового Родченкова показывают по всем каналам. Фас, профиль, отпечатки пальцев. Голоса не меняют. Смотрите все, пересматривайте, видео доступно. И
Зачем?
А вот это хороший вопрос. В этом нет никакого смысла, если только
Ведь никто из вас не думает, что у них в специальных службах работают идиоты. Которые для такой подделки наивно готовы были использовать
И теперь весь заинтересованный мир будет проглатывать от
Настоящий Родченков давно мёртв
Вот и в специальных службах это хорошо понимают. Живой Родченков (ну, или относительно свободный) для них сейчас опаснее, чем для нас. И он им не нужен, потому что всё, что знал, — давно сказал. Хоть правду, хоть ложь. А сейчас требуются новые и всё более шокирующие воспоминания. Придумать их несложно, а вот вынести в мир…
Поэтому и нет сомнений, что настоящий Родченков давно мёртв или сидит
А ещё и собственным трупом с ножом в спине. И с отпечатками пальцев
Тупо?
Да, но логика давно не важна. Главное, чтобы это просто было.
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