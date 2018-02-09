Трегубов: Олимпийские атлеты из России чувствовали поддержку трибун на открытии Олимпиады

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«Я, да и другие мои товарищи, возвращаемся с парада олимпийцев в хорошем настроении, — сказал Трегубов. — Когда шла наша команда, мы слышали как нас поддерживали трибуны, было очень приятно».

В пятницу прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпийские атлеты из России приняли участие в параде спортсменов, пройдя по арене под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

По решению МОК россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России. Всего на Играх-2018 выступят 168 российских спортсменов.