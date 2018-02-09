Азиатский СКА и корейские канадцы. С кем сыграет сборная России

За неделю до начала самого статусного турнира четырехлетия по инерции задаешься вопросом, почему сборная России не пробует свои силы с соперниками принципиально иного уровня, чем собранные наспех белорусы или прилетевшие с отдыха — прямо из Дубая — спартаковцы. С ними, правда, игра получилась нелегкой и проблем навыявляла неожиданно много. Но сборная Кореи выглядит слабее предыдущих соперников. Чего стоит ее недавний размен победами в двух матчах с казахами, игравшими по сути вторым составом. Остается надеяться, что против наших корейцы захотят показать зубы и составят им достойную спарринг-компанию.

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА

Заявка Кореи победила на сессии МОК летом 2011 года. Тогда за статус хоккейного турнира переживать было еще рано. Как бы либерально ни относилась ИИХФ к хозяевам Олимпиады, но представить, что находящуюся в третьем десятке рейтинга команду без квалификации допустят в основную сетку, было невозможно. Тем не менее, через три года Международная федерация приняла именно такое решение. До решительного отказа НХЛ от поездки на Игры было еще далеко, уклончивые фразы комиссионера Беттмэна воспринимались как дипломатическая игра. В этой связи рассуждения о том, сумеют ли корейцы хотя бы в одном матче пропустить меньше десяти шайб, и как за счет них улучшат личную статистику Овечкин, Кросби, Кейн и другие, воспринимались абсолютно нормально.

Однако потом за хозяев сыграли два фактора. Первый — самоотстранение НХЛ. Значит, уже можно выдохнуть и не бояться неизбежных разгромов на собственном льду. Второй и более важный — собственный прогресс. В прошлом сезоне корейцы впервые в истории пробились в элитный дивизион чемпионата мира, проиграв только Австрии и оставив позади себя в отборочном турнире сборные Казахстана, Венгрии, Польши и Украины. Причем казахи, представлявшие почти в полном составе «Барыс», включая Даллмэна, Доуса, Боченски, Сен-Пьера, Колесника, были обыграны со счетом 5:2!

Весной прошлого года олимпийская сборная России, представленная в основном молодыми и неопытными хоккеистами, выиграла в Корее не без труда — 4:3 и 5:2. Очевидно, растет команда. И если подтвердится информация «СЭ» о том, что со следующего сезона корейский клуб появится в ВХЛ с прицелом на переход в КХЛ, то за хоккейное будущее этой страны можно не волноваться.

ЗНАКОМЫЙ ДАЦЮКА

Бурный прогресс азиатской команды связан с приходом четыре года назад на пост главного тренера Джима Пака. Его родители переехали из Сеула в Канаду, когда ему едва исполнился год. За океаном Пак увлекся хоккеем и со временем дорос до «Питтсбурга», с которым в начале 1990-х выиграл два Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провел более 200 матчей на позиции защитника и еще больше — в лигах рангом ниже, а заканчивал карьеру в Великобритании. До возвращения на историческую родину оттрубил девять сезонов ассистентом главного тренера в клубе АХЛ «Гранд Рапидс» — фарме «Детройта». Не готов утверждать на сто процентов, но в тренировочных лагерях он, вероятно, пересекался с Павлом Дацюком.

Заслуга Пака в последних успехах очевидна. Он сумел слепить из местных игроков и нескольких североамериканцев, получившихся корейский паспорт, единый коллектив. Команда не поражает воображение изощренными тактическими схемами, но действует очень организованно и цепляется за результат. Уверен, что словаки, словенцы и американцы против сборной России на групповом этапе будут действовать вторым номером. Значит, в качестве теста по преодолению защитной модели игра с хозяевами Олимпиады пригодится вполне.

СВОИ УЖЕ ТЕСНЯТ КАНАДЦЕВ

В нынешнем сезоне корейцы в качестве исключения приняли участие в московском этапе Евротура. Проиграли все матчи — Канаде (2:4), Финляндии (1:4) и Швеции (1:5), однако в каждом им удавалось забить первыми, а у канадцев даже выиграть первый период! Совсем неплохо для новичка элиты.

Если говорить о персоналиях, то из легионеров самую важную роль играет вратарь Мэтт Далтон, выступавший когда-то за «Витязь», куда его привез нынешний глава селекционной службы российской сборной Алексей Жамнов, и «Нефтехимик». В Корее канадец выступает за чемпионов Азиатской лиги клуб «Анян Халл» — местный вариант СКА. В корейской заявке на Олимпиаду его представляют сразу 12 человек. Из других канадцев выделяется огромный, не слишком поворотливый защитник Алекс Плант. Девять лет назад его на драфте-2007 под общим 15-м номером выбрал «Эдмонтон», за который он сыграл аж 10 матчей в НХЛ.

Любопытно, что среди легионеров есть и родственники — двоюродные братья Брайан Янг (17 матчей в НХЛ за «Эдмонтон») и главный бомбардир местной лиги нападающий Майкл Свифт. Но основная опасность в атаке исходит от доморощенных хоккеистов, хотя здесь есть, например, и 34-летний канадский громила Брок Радунске. Прошлой весной на удачном для себя чемпионате мира в первом дивизионе в четверку лучших бомбардиров вошли три корейца и Свифт. Вместе с тем иллюзий относительно уровня сборной Кореи, при всей дипломатии в оценках, питать нельзя. Эту команду россияне обязаны побеждать в любое время года и в любом состоянии — хоть под нагрузками, хоть даже после крепкого застолья.