Иски российских спортсменов в суд Швейцарии на недопуск на ОИ-2018 отозваны

«Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись», — приводит агентство заявление суда Лозанны.

Ранее было объявлено, что 32 российских спортсмена, которые не получили приглашения для участия в Олимпиаде-2018, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.