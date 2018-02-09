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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32509662/
9 февраля 2018, 17:36 | Олимпизм | Р-Спорт

Иски российских спортсменов в суд Швейцарии на недопуск на ОИ-2018 отозваны

Иски российских спортсменов на недопуск на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, поданные в суд Швейцарии, отозваны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление суда.

«Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись», — приводит агентство заявление суда Лозанны.

Ранее было объявлено, что 32 российских спортсмена, которые не получили приглашения для участия в Олимпиаде-2018, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх.
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