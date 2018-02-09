Анонс дня. Первые розыгрыши медалей в биатлоне и шорт-треке на Олимпиаде-2018
Vesti.kz представляют анонс дня с расписанием выступлений казахстанских олимпийцев в Пхенчхане-2018.
Завтра, 10 февраля, казахстанцы примут участие в четырех видах спорта. Причем в трех из них будут разыграны медали. Так, станут известны первые олимпийские чемпионы в
Вид спорта: Лыжные гонки. Скиатлон (7,5 километров «классикой» + 7,5 километров свободным стилем). Женщины. Финал
Кто: Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева
Во сколько: Начало в 13:15 по времени Астаны.
Вид спорта:
Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев
Во сколько: Начало в 16:00 по времени Астаны.
Вид спорта:
Кто: Никита Копыренко
Во сколько: Начало в 16:10 по времени Астаны.
Вид спорта:
Кто: Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 16:45 по времени Астаны.
Вид спорта: Биатлон. Спринт (7,5 километров). Женщины. Финал
Кто: Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова, Дарья Климина.
Во сколько: Начало в 17:15 по времени Астаны.
Вид спорта:
Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев
Во сколько: Начало в 17:21 по времени Астаны.
Вид спорта:
Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев
Во сколько: Начало в 18:22 по времени Астаны.
Напомним, сегодня, 9 февраля, в Пхенчхане состоялась первая квалификация в могуле (фристайл). Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков уверенно прошли данную стадию. Также в этом виде Казахстан представляла Аяулым Амренова. Она стала 26-й и 11 февраля у нее будет еще один шанс пробиться в финал, который состоится в этот же день.
Также состоялась торжественная церемония открытия зимних Игр в Пхенчхане. Знаменосцем сборной Казахстана был
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