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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32509508/
9 февраля 2018, 17:28 | Зимние | Vesti.kz

Анонс дня. Первые розыгрыши медалей в биатлоне и шорт-треке на Олимпиаде-2018

Vesti.kz представляют анонс дня с расписанием выступлений казахстанских олимпийцев в Пхенчхане-2018.

Завтра, 10 февраля, казахстанцы примут участие в четырех видах спорта. Причем в трех из них будут разыграны медали. Так, станут известны первые олимпийские чемпионы в шорт-треке, биатлоне и лыжных гонках. Среди основных фаворитов из Казахстана биатлонистка Галина Вишневская и шорт-трекисты Денис Никиша и Нурберген Жумагазиев.

Вид спорта: Лыжные гонки. Скиатлон (7,5 километров «классикой» + 7,5 километров свободным стилем). Женщины. Финал
Кто: Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева
Во сколько: Начало в 13:15 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Мужчины. Квалификационные забеги
Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев
Во сколько: Начало в 16:00 по времени Астаны.

Вид спорта: Сани-одиночки. Мужчины. Квалификационные заезды
Кто: Никита Копыренко
Во сколько: Начало в 16:10 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 500 метров. Женщины. Квалификационные забеги
Кто: Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 16:45 по времени Астаны.

Вид спорта: Биатлон. Спринт (7,5 километров). Женщины. Финал
Кто: Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова, Дарья Климина.
Во сколько: Начало в 17:15 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Мужчины. Полуфиналы
Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев
Во сколько: Начало в 17:21 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Мужчины. Финалы (А, В)
Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев
Во сколько: Начало в 18:22 по времени Астаны.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Пхенчхане состоялась первая квалификация в могуле (фристайл). Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков уверенно прошли данную стадию. Также в этом виде Казахстан представляла Аяулым Амренова. Она стала 26-й и 11 февраля у нее будет еще один шанс пробиться в финал, который состоится в этот же день.

Также состоялась торжественная церемония открытия зимних Игр в Пхенчхане. Знаменосцем сборной Казахстана был шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
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