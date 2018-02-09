Анонс дня. Первые розыгрыши медалей в биатлоне и шорт-треке на Олимпиаде-2018

Завтра, 10 февраля, казахстанцы примут участие в четырех видах спорта. Причем в трех из них будут разыграны медали. Так, станут известны первые олимпийские чемпионы в шорт-треке, биатлоне и лыжных гонках. Среди основных фаворитов из Казахстана биатлонистка Галина Вишневская и шорт-трекисты Денис Никиша и Нурберген Жумагазиев.

Вид спорта: Лыжные гонки. Скиатлон (7,5 километров «классикой» + 7,5 километров свободным стилем). Женщины. Финал

Кто: Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева

Во сколько: Начало в 13:15 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Мужчины. Квалификационные забеги

Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев

Во сколько: Начало в 16:00 по времени Астаны.

Вид спорта: Сани-одиночки. Мужчины. Квалификационные заезды

Кто: Никита Копыренко

Во сколько: Начало в 16:10 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 500 метров. Женщины. Квалификационные забеги

Кто: Анастасия Крестова

Во сколько: Начало в 16:45 по времени Астаны.

Вид спорта: Биатлон. Спринт (7,5 километров). Женщины. Финал

Кто: Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова, Дарья Климина.

Во сколько: Начало в 17:15 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Мужчины. Полуфиналы

Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев

Во сколько: Начало в 17:21 по времени Астаны.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Мужчины. Финалы (А, В)

Кто: Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев

Во сколько: Начало в 18:22 по времени Астаны.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Пхенчхане состоялась первая квалификация в могуле (фристайл). Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков уверенно прошли данную стадию. Также в этом виде Казахстан представляла Аяулым Амренова. Она стала 26-й и 11 февраля у нее будет еще один шанс пробиться в финал, который состоится в этот же день.