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9 февраля 2018, 16:57 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Я более расслаблен, чем в Сочи, потому что у меня уже есть золото

Двукратный олимпийский чемпион-2014 Мартен Фуркад подчеркнул, что не испытывает сильного волнения перед стартом Игр-2018.

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© РИА "Новости"

Француз был знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпиады.

— Выступление на Олимпиаде за свою страну — это уже особенный момент, — цитирует Reuters Фуркада. — Я был очень рад на Играх в Ванкувере и Сочи, но быть знаменосцем сборной — это нечто большее. Я очень ценю эту роль.

Надеюсь, я завоюю золото. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, потому что у меня уже есть золотая медаль, так что у меня больше уверенности, чем на Играх в Сочи.
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