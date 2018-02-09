Мартен Фуркад: Я более расслаблен, чем в Сочи, потому что у меня уже есть золото
Двукратный олимпийский чемпион-2014 Мартен Фуркад подчеркнул, что не испытывает сильного волнения перед стартом Игр-2018.
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Француз был знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпиады.
— Выступление на Олимпиаде за свою страну — это уже особенный момент, — цитирует Reuters Фуркада. — Я был очень рад на Играх в Ванкувере и Сочи, но быть знаменосцем сборной — это нечто большее. Я очень ценю эту роль.
Надеюсь, я завоюю золото. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, потому что у меня уже есть золотая медаль, так что у меня больше уверенности, чем на Играх в Сочи.
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