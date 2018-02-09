Американский журналист: Брызгалова и Крушельницкий похожи на шпионов

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По его словам, дуэт направлен Россией на Олимпиаду-2018 не просто так.

«Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий — на героя из фильма “Форсаж”. Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», — написал Ветцел.