Бах: Атлеты получат особое удовольствие от ОИ, если будут соблюдать правила честной игры
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Атлеты, которые будут принимать участие в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, получат особое удовольствие от Игр, если будут соблюдать правила честной игры. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр.
«Несмотря на все различия, вы [атлеты] будете жить в гармонии, а также взаимоуважении и соблюдении правил олимпийского духа, — сказал Бах. — Вы получите особое удовольствие от этих Игр, если будете соблюдать правила и будет соревноваться чистыми. В то время, как вы будете соревноваться, вы будете вместе жить в Олимпийской деревне и наслаждаться моментами. Вы сможете показать объединительную силу духа спорта, особым примером объединяющей силы спорта является сегодняшнее шествие делегаций Южной Кореи и КНДР».
В течение 16 соревновательных дней на Олимпиаде будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. На Играх в Пхёнчхане впервые в истории зимних Олимпиад будет разыграно более 100 комплектов наград. Также впервые на Олимпийских играх будут представлены такие дисциплины, как
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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