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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 16:28 | Олимпизм | ТАСС

Бах: Атлеты получат особое удовольствие от ОИ, если будут соблюдать правила честной игры

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Атлеты, которые будут принимать участие в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, получат особое удовольствие от Игр, если будут соблюдать правила честной игры. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

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«Несмотря на все различия, вы [атлеты] будете жить в гармонии, а также взаимоуважении и соблюдении правил олимпийского духа, — сказал Бах. — Вы получите особое удовольствие от этих Игр, если будете соблюдать правила и будет соревноваться чистыми. В то время, как вы будете соревноваться, вы будете вместе жить в Олимпийской деревне и наслаждаться моментами. Вы сможете показать объединительную силу духа спорта, особым примером объединяющей силы спорта является сегодняшнее шествие делегаций Южной Кореи и КНДР».

В течение 16 соревновательных дней на Олимпиаде будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. На Играх в Пхёнчхане впервые в истории зимних Олимпиад будет разыграно более 100 комплектов наград. Также впервые на Олимпийских играх будут представлены такие дисциплины, как дабл-микст в керлинге, биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте и смешанный командный турнир в горнолыжном спорте.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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